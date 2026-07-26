Edyta Górniak stworzy warsztaty duchowe dla fanów. Wokalistka otrzymuje zaskakujące wiadomości

Z ponad trzydziestoletnim stażem na scenie Edyta Górniak doświadczyła wielu skrajnych sytuacji w swoim życiu zawodowym i prywatnym. Chociaż dla ogromnej części społeczeństwa pozostaje absolutną ikoną polskiej muzyki, sama przypomina o trudach artystycznego życia, które obfituje w refleksje i nieustanne poszukiwanie własnego ja. Dziennikarze "Super Expressu" zapytali piosenkarkę o wpływ sfery duchowej na jej aktualne postrzeganie otaczającego świata. Wokalistka otwarcie przyznała, że każdy z nas nieustannie się zmienia, a proces dorastania dotyczy absolutnie wszystkich.

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My się zmieniamy przez całe życie, wszyscy. Nie ma osoby, która nie miałaby takiego procesu ewolucyjnego - powiedziała Edyta Górniak.

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Edyta Górniak zwróciła uwagę na rosnące zainteresowanie społeczeństwa wartościami, które ona sama pielęgnuje od długiego czasu. Z jej obserwacji wynika, że współczesny człowiek pragnie przede wszystkim wewnętrznego wyciszenia, budowania zdrowych relacji międzyludzkich oraz funkcjonowania w całkowitej zgodzie z własnym sumieniem.

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Mam wrażenie, że jest teraz taki czas jedności. Ludzie, przechodząc własną ścieżkę, rozpoznali rzeczy, które kiedyś może były dziwne, trudne albo niezrozumiałe. Dzisiaj jest nas bardzo dużo - mówiła.

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Od wielu miesięcy media społecznościowe Edyty Górniak pełne są osobistych wpisów dotyczących ludzkich emocji, duchowości i życiowych doświadczeń. Piosenkarka w wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" nie ukrywała silnego wzruszenia wywołanego bezpośrednimi i niezwykle ciepłymi reakcjami jej najwierniejszych obserwatorów.

Bardzo, bardzo, bardzo ludzie są wdzięczni. Te reakcje ludzi są najbardziej emocjonalne. Dostaję takie treści, że czasem byłoby mi nawet niezręcznie je opublikować, bo są bardzo głębokie, piękne i szczere - zdradziła wokalistka.

Edyta Górniak podkreśliła ogromną wagę szczerych konwersacji ze swoimi sympatykami. Dzięki takim bezpretensjonalnym wymianom wiadomości artystka może zaprezentować się odbiorcom ze zwykłej ludzkiej strony, zdejmując na chwilę maskę niedostępnej gwiazdy.

Jestem szczęśliwa, bo ludzie przestają patrzeć na mnie już tylko jako na artystę, ale patrzą jak na drugiego człowieka. Dzięki temu ta więź jest jeszcze większa - powiedziała.

Według opinii samej piosenkarki to właśnie budowanie tak bliskiej więzi ze słuchaczami stanowi dla niej najwspanialsze przeżycie ostatnich lat. Edyta Górniak wprost przyznała, że zupełnie nie spodziewała się tak głębokiego i unikalnego kontaktu z publicznością po kilkudziesięciu latach obecności w brutalnym show-biznesie.

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W trakcie wywiadu przeprowadzonego przez Julitę Buczek z "Super Expressu" padło również niezwykle interesujące pytanie o plany stworzenia dedykowanych zajęć dla miłośników rozwoju osobistego. Popularna wokalistka zareagowała na ten intrygujący pomysł w sposób zwięzły, ale niepozostawiający żadnych złudzeń co do jej przyszłych zamierzeń.

Myślę, że zrobię. Myślę, że zrobię - odpowiedziała Edyta Górniak.