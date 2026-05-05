Zabierz dziecku i nałóż na kokpit w aucie. Deska rozdzielcza zalśni nowością

Katarzyna Kustra
2026-05-05 15:36

Zakurzony kokpit w samochodzie potrafi mocno irytować podczas jazdy, a szybkie przetarcie go wilgotną szmatką często nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Jak skutecznie rozwiązać ten problem? Wykorzystaj produkt z kosmetyczki swojego dziecka i starannie przetrzyj nim deskę rozdzielczą. Odzyska ona dawny blask, a domowy trik sprawi, że kurz przestanie osiadać na powierzchni.

Sposób na czyszczenie kokpitu w aucie

Autor: Astrostar/ Shutterstock

Jak wyczyścić kokpit w aucie? Ten produkt zdziała cuda

Wiosna to dla wielu kierowców doskonały moment na gruntowne odświeżenie nie tylko karoserii, ale i wnętrza pojazdu. W ruch idą odkurzacze, myjemy szyby od wewnątrz, a także czyścimy plastikowe elementy, które po zimowych miesiącach często pokryte są błotem. Deska rozdzielcza to jedno z tych miejsc, gdzie kurz i brud rzucają się w oczy najszybciej, szczególnie w słoneczne dni. Aby przywrócić kokpitowi dawny blask, wcale nie musisz sięgać po drogie preparaty ze sklepu motoryzacyjnego. Znakomitą alternatywą jest zwykła dziecięca oliwka pielęgnacyjna. Wystarczy nałożyć ją na deskę rozdzielczą, by znów wyglądała jak prosto z salonu.

Domowy sposób na czysty kokpit. Prosty trik z octem i wodą

Czyszczenie deski rozdzielczej to kluczowy element dbania o czystość w samochodzie. Regularne porządki nie tylko poprawiają wygląd wnętrza, ale też zapobiegają gromadzeniu się zanieczyszczeń, które pogarszają jakość powietrza. Pracę warto zacząć od dokładnego odkurzenia wszystkich szczelin, kratek wentylacyjnych i zakamarków pod fotelami, używając do tego wąskiej końcówki. Jeśli borykasz się z uporczywymi plamami, przygotuj prosty roztwór z wody i białego octu w równych proporcjach. Pamiętaj jednak, by nie spryskiwać bezpośrednio kokpitu – nałóż płyn na ściereczkę z mikrofibry. Ocet świetnie radzi sobie z tłustymi zabrudzeniami i ma działanie odkażające. Na koniec przetrzyj powierzchnię suchą szmatką, by zapobiec powstawaniu smug.

