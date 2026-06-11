Kamil Glik przedłużył kontrakt z Cracovią. Kiedy legendarny obrońca zakończy karierę

Kamil Glik zostaje w zespole Cracovii

Trzydziestoośmioletni obrońca zdecydował się na kontynuowanie swojej sportowej ścieżki w najwyższej klasie rozgrywkowej. Władze krakowskiego klubu oficjalnie potwierdziły zawarcie nowego porozumienia z defensorem. Piłkarz związał się z drużyną rocznym kontraktem, który będzie obowiązywał do zakończenia sezonu 2026/27 ekstraklasy. Będzie to ostateczne zwieńczenie wieloletniej przygody sportowej tego utytułowanego gracza. Decyzja zarządu i samego zawodnika zamyka pewien etap na polskich boiskach.

Reprezentant Polski dołączył do ekipy z województwa małopolskiego w lecie 2023 roku. Przed powrotem do krajowej ligi jego kariera klubowa rozwijała się głównie za granicą. W przeszłości obrońca występował w barwach takich europejskich marek jak AC Torino oraz AS Monaco. Zawodnik posiada w swoim sportowym dorobku 103 oficjalne występy w narodowej reprezentacji Polski. Dzięki temu wniósł do szatni krakowskiego zespołu ogromny bagaż międzynarodowego doświadczenia.

Jak przebiegała dotychczasowa gra zawodnika w klubie?

Okres spędzony w zespole Pasów okazał się dla defensora niezwykle wymagający pod względem zdrowotnym. W październiku 2024 roku stoper doznał bardzo poważnej kontuzji polegającej na zerwaniu więzadła w kolanie. Uraz ten wymusił natychmiastową i długotrwałą przerwę w profesjonalnych treningach. Proces powrotu do pełnej sprawności fizycznej trwał łącznie kilkanaście miesięcy. W konsekwencji w minionych rozgrywkach ligowych doświadczony gracz pojawił się na murawie zaledwie w dwóch oficjalnych spotkaniach.

Mimo kłopotów zdrowotnych rola zawodnika w drużynie pozostała niezwykle istotna dla sztabu. Trener zespołu Bartosz Grzelak od samego początku bardzo wysoko oceniał jego codzienną postawę. Szkoleniowiec krakowskiej ekipy szczególnie doceniał ogromne doświadczenie piłkarza i jego pozytywny wpływ na pozostałych kolegów w szatni. Właśnie te aspekty przeważyły o tym, że zarząd klubu zdecydował się zaproponować mu przedłużenie umowy. Po jej wygaśnięciu stoper definitywnie zrezygnuje z uprawiania profesjonalnego sportu.