Kibice GKS Katowice uczcili pamięć legendy klubu. Nowy mural w mieście

Symboliczny hołd dla zasłużonego zawodnika

W Katowicach odsłonięto mural Adama Ledwonia, zmarłego w 2008 roku piłkarza GKS Katowice i reprezentanta Polski. Dzieło, znajdujące się w dzielnicy Załęże, zostało sfinansowane i wykonane z inicjatywy samych kibiców klubu. Jak przypomniał wiceprezydent miasta, Maciej Stachura, zawodnik w latach 90. miał istotny wkład w zdobycie przez GKS dwóch wicemistrzostw kraju oraz Pucharu Polski, a także występował w historycznych meczach pucharowych.

Adam Ledwoń to trzeci sportowiec uhonorowany w Katowicach w ten sposób. Wcześniej podobne murale powstały, by upamiętnić wybitnego piłkarza Jana Furtoka oraz utytułowanego himalaistę Jerzego Kukuczkę. Prezes GKS, Sławomir Witek, zaznaczył podczas uroczystości, że pamięć o dawnych gwiazdach zespołu stanowi bardzo ważny element budowania współczesnej tożsamości całego klubu piłkarskiego.

"Adam Ledwoń przypomina nam o latach świetności GKS. O dwóch tytułach wicemistrza kraju, Pucharze Polski, pamiętnych meczach w europejskich rozgrywkach. Wkładał kawał serca w to, by te wyniki klub osiągnął. Nigdy nie odpuszczał, zawsze walczył do końca, grał w reprezentacji. Po wielu chudych latach zaliczyliśmy najlepszy sezon. Trafiliśmy do europejskich pucharów" – powiedział wiceprezydent Katowic Maciej Stachura, który podziękował sympatykom klubu za inicjatywę, sfinansowanie i wykonanie muralu.

"Chcemy, by pamięć o naszych zawodnikach czy trenerach przetrwała jak najdłużej" – wskazał.

"To symbol pamięci o nim, która została uwieczniona w piękny i godny sposób. Jest dla nas nie tylko dziełem sztuki, ale miejscem przypominającym o pasji Adama, którą była piłka nożna i miłość do GKS. Widziałam w jego oczach tę miłość, wolę walki i radość z każdego gola. Jego osiągnięcia będą żyć w naszych sercach. Adam, po zakończeniu kariery piłkarskiej, zamierzał wrócić do GKS. I tak się stało, czego wyrazem jest to dzieło" – powiedziała.

Nowoczesne metody i wsparcie fanów zespołu

Proces tworzenia dzieła na ścianie jednej z kamienic wymagał innowacyjnego podejścia technicznego. Kibice użyli gogli VR do rzutowania projektu, a następnie wypełnili kontury farbą z poziomu podnośnika koszowego. Mateusz Wyśnik ze Stowarzyszenia Kibiców SK 1964 podziękował lokalnej wspólnocie za udostępnienie ściany budynku, wspominając o planach stworzenia szlaku sportowych murali na terenie całych Katowic.

Adam Ledwoń w zespole GKS grał przez 6 lat i zdobył m.in. Puchar Polski (1993) oraz wicemistrzostwo Polski w latach 1992 i 1994. W narodowych barwach zagrał 18 spotkań, zdobywając jednego gola, a jego zagraniczna kariera wiodła przez kluby w Niemczech oraz Austrii. Piłkarz zmarł 11 czerwca 2008 roku w austriackim Klagenfurcie, w wieku 34 lat.