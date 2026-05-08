Jego "Nân" wzrusza do łez. Alis walczy o zwycięstwo Eurowizji 2026

Kim jest Alis?

Alis (właśc. Alis Kallaçi) to młody albański wokalista i autor tekstów, który w ostatnim czasie zyskał ogromną popularność w swoim kraju. Jego styl łączy w sobie nowoczesną balladę z tradycyjną albańską wrażliwością. Nic dziwnego, że postanowił powalczyć o wyjazd na Eurowizję 2026. Wygraną w kultowym festiwalu Festivali i Këngës 64 (albańskich preselekcjach) zapewnił sobie dzięki ogromnemu poparciu zarówno jurorów, jak i widzów, co w Albanii zdarza się rzadko przy tak dużej konkurencji. Co ciekawe, artysta jest niezwykle popierany nie tylko w swojej ojczyźnie, ale także w krajach, w których mniejszość albańska jest dosyć spora. Krytyka za to spływa z m.in. Serbii - padły tam zarzuty, że Alis ma nawiązywać do historii tego kraju i ma ukryty, polityczny przekaz.

Alis i jego "Nân" na Eurowizji 2026

Tytuł "Nân" (w dialekcie północnoalbańskim oznacza "Matka") to głęboko poruszająca ballada o emigracji, rozłące i bezwarunkowej miłości. Alis śpiewa z perspektywy dziecka, które opuszcza dom w poszukiwaniu lepszego życia, podczas gdy matka czeka na progu, będąc symbolem wiecznego powrotu. Utwór podkreśla kulturowe znaczenie więzi rodzinnych w Albanii, które są niezwykle ważne dla tych stron. Nie zmienił języka, bo jak zaznaczał - piosenka wtedy mogłaby stracić autentyczność, która jest dla niego ważna.

Podczas albańskiego festiwalu wystąpił on z orkiestrą oraz chórem. W związku z regulaminem Eurowizji - nie mógł tego przenieść do Wiednia, dlatego ma wystąpić sam.

Alis wystąpi w drugim półfinale, który zostanie pokazany 14 maja 2026 roku o godzinie 21. Został wylosowany do występu z numerem 13

Eurowizja 2026 - co, kiedy?

Gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji jest Austria, co jest bezpośrednim wynikiem zwycięstwa reprezentującego ten kraj artysty o pseudonimie JJ z utworem "Wasted Love" rok wcześniej. Wydarzenie odbędzie się w kultowej hali Wiener Stadthalle w Wiedniu, która ma ogromne doświadczenie w organizowaniu widowisk tej skali. Tegoroczna edycja kładzie duży nacisk na nowoczesną oprawę wizualną, jednak zachowuje wiedeński szyk i elegancję. Wszystkie koncerty konkursowe rozpoczną się punktualnie o godzinie 21:00.

12 maja (wtorek) – Pierwszy Półfinał;

14 maja (czwartek) – Drugi Półfinał (występ Alisa z Albanii);

16 maja (sobota) – Wielki Finał.

