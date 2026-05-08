FAME MMA 31 w Koszalinie. Pełna karta walk turnieju o luksusowe BMW

Turniej o samochód na gali FAME MMA 31
Główną atrakcją nadchodzącego wydarzenia będzie ośmioosobowy turniej Fight Club, który rozegra się na zasadach pięściarskich w małych rękawicach. Triumfator całych zawodów wyjedzie z areny z kluczykami do luksusowego samochodu BMW M5.
W zmaganiach wezmą udział znane postaci ze świata freak fightów, wśród których znaleźli się Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Josef Bratan, Alan Kwieciński oraz Paweł „Scarface” Bomba. Ciekawie zapowiada się jeden z pojedynków ćwierćfinałowych, w którym „Don Kasjo” skrzyżuje rękawice z Robertem Karasiem po niemal dwóch latach nieobecności w tej konkretnej federacji.
Kibice zobaczą w akcji również Maksymiliana Wiewiórkę, który współpracuje z organizacją od samego jej powstania. Ten bardzo doświadczony zawodnik zmierzy się w klatce z Akopem Szostakiem w ramach pierwszego etapu pucharowych zmagań Fight Club.
Pełna karta walk FAME MMA 31. Zestawienia w Koszalinie
Walka wieczoru to starcie, w którym Mateusz „Don Diego” Kubiszyn podejmie Denisa „Bad Boya” Załęckiego.
W superfightach kibice zobaczą starcie Dawida „Crazy'ego” Załęckiego z Michałem „Matrixem” Królikiem. Kolejne zestawienia to walka Denisa „Deddy'ego” Laskowskiego z Remim „Polaczkiem” Neugebauerem oraz starcie duetów, gdzie Niezniszczalny i Wieszjo sprawdzą się na tle Karabina i Sportowego Brata. Do klatki wejdzie również Jacek „Muran” Murański, aby walczyć z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem.
Zestawienia ćwierćfinałowe turnieju otworzy pojedynek Alana Kwiecińskiego z Pawłem „Scarface'em” Bombą. W kolejnych etapach Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka stoczy bój z Akopem Szostakiem, Kasjusz „Don Kasjo” Życiński spotka się z Robertem Karasiem, natomiast Brajan „Bojan” Bojanko spróbuje pokonać Josefa Bratana.
FAME MMA 31 KARTA WALK: taka jest kolejność walk w Koszalinie!
Walka wieczoru:
- Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki
Superfighty:
- Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik
- Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer
- Niezniszczalny & Wieszjo vs Karabin & Sportowy Brat
- Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł
Turniej – ćwierćfinały:
- Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba
- Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak
- Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś
- Brajan „Bojan” Bojanko vs Josef Bratan
Karta wstępna:
- Niezniszczalny & Karabin vs Sportowy Brat & Wieszjo
