FAME MMA 31 w Koszalinie. Pełna karta walk turnieju o luksusowe BMW

Turniej o samochód na gali FAME MMA 31

Główną atrakcją nadchodzącego wydarzenia będzie ośmioosobowy turniej Fight Club, który rozegra się na zasadach pięściarskich w małych rękawicach. Triumfator całych zawodów wyjedzie z areny z kluczykami do luksusowego samochodu BMW M5.

W zmaganiach wezmą udział znane postaci ze świata freak fightów, wśród których znaleźli się Kasjusz „Don Kasjo” Życiński, Akop Szostak, Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka, Robert Karaś, Josef Bratan, Alan Kwieciński oraz Paweł „Scarface” Bomba. Ciekawie zapowiada się jeden z pojedynków ćwierćfinałowych, w którym „Don Kasjo” skrzyżuje rękawice z Robertem Karasiem po niemal dwóch latach nieobecności w tej konkretnej federacji.

Kibice zobaczą w akcji również Maksymiliana Wiewiórkę, który współpracuje z organizacją od samego jej powstania. Ten bardzo doświadczony zawodnik zmierzy się w klatce z Akopem Szostakiem w ramach pierwszego etapu pucharowych zmagań Fight Club.

Pełna karta walk FAME MMA 31. Zestawienia w Koszalinie

Walka wieczoru to starcie, w którym Mateusz „Don Diego” Kubiszyn podejmie Denisa „Bad Boya” Załęckiego.

W superfightach kibice zobaczą starcie Dawida „Crazy'ego” Załęckiego z Michałem „Matrixem” Królikiem. Kolejne zestawienia to walka Denisa „Deddy'ego” Laskowskiego z Remim „Polaczkiem” Neugebauerem oraz starcie duetów, gdzie Niezniszczalny i Wieszjo sprawdzą się na tle Karabina i Sportowego Brata. Do klatki wejdzie również Jacek „Muran” Murański, aby walczyć z Jarosławem „Koziołkiem” Koziełem.

Zestawienia ćwierćfinałowe turnieju otworzy pojedynek Alana Kwiecińskiego z Pawłem „Scarface'em” Bombą. W kolejnych etapach Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka stoczy bój z Akopem Szostakiem, Kasjusz „Don Kasjo” Życiński spotka się z Robertem Karasiem, natomiast Brajan „Bojan” Bojanko spróbuje pokonać Josefa Bratana.

W ramach karty wstępnej zaplanowano pojedynek pary Niezniszczalny i Karabin ze Sportowym Bratem i Wieszjo. Dodatkowo Denis „Deddy” Laskowski stanie naprzeciwko Remiego „Polaczka” Neugebauera.

FAME MMA 31 KARTA WALK: taka jest kolejność walk w Koszalinie!

Walka wieczoru:

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn vs Denis „Bad Boy” Załęcki

Superfighty:

Dawid „Crazy” Załęcki vs Michał „Matrix” Królik

Denis „Deddy” Laskowski vs Remi „Polaczek” Neugebauer

Niezniszczalny & Wieszjo vs Karabin & Sportowy Brat

Jacek „Muran” Murański vs Jarosław „Koziołek” Kozieł

Turniej – ćwierćfinały:

Alan Kwieciński vs Paweł „Scarface” Bomba

Maksymilian „Wiewiór” Wiewiórka vs Akop Szostak

Kasjusz „Don Kasjo” Życiński vs Robert Karaś

Brajan „Bojan” Bojanko vs Josef Bratan

Karta wstępna: