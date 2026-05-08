Egzamin ósmoklasisty 2026. CKE informuje o zmianach. Kiedy pierwszy egzamin?

Egzamin ósmoklasisty 2026. W 2026 roku pierwszy test odbędzie się już 11 maja, a więc dwa dni wcześniej niż poprzednio. W ubiegłym roku uczniowie przystępowali do egzaminu ósmoklasisty od 13 maja. Dla uczniów oznacza to krótszy czas na ostatnie powtórki, konsultacje i nadrabianie materiału przed egzaminacyjnym maratonem. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podała, że na początek tradycyjnie zaplanowano język polski, następnego dnia matematykę, a na zakończenie język obcy nowożytny.

Do egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku zgłoszono ponad 393 tysiące uczniów z 12 953 szkół w całym kraju. Najwięcej osób wybrało język angielski, który od lat pozostaje zdecydowanie najpopularniejszym językiem obcym na egzaminie. CKE przygotowała 187 różnych arkuszy egzaminacyjnych oraz zestawy nagrań do części językowej. Wyniki uczniowie poznają 3 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Daty, godziny i szczegóły. Pełny harmonogram

- główna sesja egzaminacyjna: 11-13 maja 2026 r.

- dodatkowy termin dla nieobecnych: 8-10 czerwca 2026 r.

- start wszystkich testów: godzina 9:00

- sprawdzian z języka polskiego zajmie 150 minut (poniedziałek 11 maja)

- na zadania z matematyki przewidziano 125 minut (wtorek 12 maja)

- test z wybranego języka obcego potrwa 110 minut (środa 13 maja)

- wymagane przedmioty to: język polski, królowa nauk i język nowożytny