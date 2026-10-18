Zadebiutował jako 11-latek. Tak Marek Kondrat zaczynał swoją wielką karierę

Marek Kondrat, urodzony 18 października 1950 roku w Krakowie, wychował się w artystycznej rodzinie. Był synem aktora Tadeusza Kondrata i bratankiem Józefa Kondrata, co z pewnością ukierunkowało jego życiową ścieżkę. Choć aktorstwo miał we krwi, jego droga na szczyt była owocem talentu i ciężkiej pracy. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się jako zaledwie 11-letni chłopiec, wcielając się w postać Wawrzka w filmie historycznym "Historia żółtej ciżemki" z 1961 roku. Po ukończeniu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie w 1972 roku, jego kariera nabrała rozpędu. Prawdziwym przełomem okazała się rola Romana Boryczki w "Zaklętych rewirach" z 1975 roku. Kreacja młodego kelnera w eleganckiej restauracji przyniosła mu ogromne uznanie krytyków, co zaowocowało nagrodą tygodnika "Film". To właśnie ten występ otworzył mu drzwi do wielkiej kariery.

Młodziutka żona Marka Kondrata pokazała, jak się rusza

Wszechstronność Marka Kondrata sprawiła, że stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich aktorów. Jego filmografia to zbiór kultowych ról, które na stałe zapisały się w historii polskiego kina. Widzowie pokochali go za kreację Adasia Miauczyńskiego w filmach Marka Koterskiego, takich jak "Dom wariatów", "Dzień świra" czy "Wszyscy jesteśmy Chrystusami". Z drugiej strony, stworzył niezapomnianą postać twardego i bezkompromisowego komisarza Olgierda Halskiego w serialu "Ekstradycja", który w latach 90. bił rekordy popularności. Kondrat z równą swobodą poruszał się między gatunkami, o czym świadczą jego występy w:

komediach Juliusza Machulskiego, takich jak "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" ,

, kinie akcji Władysława Pasikowskiego, w tym w kultowych "Psach" ,

, filmach historycznych Andrzeja Wajdy, m.in. w "Człowieku z żelaza" i "Panu Tadeuszu".

Aktor nie bał się również eksperymentów, czego dowodem był nagrany w 1991 roku z Marleną Drozdowską album "Mydełko Fa", będący pastiszem muzyki disco polo. Tytułowy utwór stał się nieoczekiwanym hitem.

Charyzma, inteligencja i niezwykły talent. Oto fenomen Marka Kondrata

Widzowie pokochali Marka Kondrata za jego niezwykłą autentyczność i zdolność do tworzenia wielowymiarowych postaci. Potrafił być jednocześnie zabawny, jak w roli Jana Kani w "C.K. Dezerterach", i przejmujący, jak w "Dniu świra". Jego bohaterowie często byli neurotycznymi intelektualistami, zmagającymi się z absurdami rzeczywistości, co pozwalało wielu Polakom utożsamiać się z jego kreacjami. Charakterystyczny, lekko zachrypnięty głos i inteligentne spojrzenie stały się jego znakami rozpoznawczymi. Ogromną popularność przyniosły mu także występy w Kabareciku Olgi Lipińskiej, gdzie udowodnił swój niezwykły talent komediowy. Marek Kondrat stał się symbolem aktora kompletnego, który z równą wiarygodnością wcielał się w role amantów, twardzieli, komediantów i postaci tragicznych.

Niezwykła przemiana na przestrzeni lat. Tak dziś wygląda Marek Kondrat

Patrząc na zdjęcia Marka Kondrata sprzed lat, trudno nie zauważyć ogromnej metamorfozy. Młody aktor z filmu "Zaklęte rewiry" miał w sobie chłopięcy urok i zadziorne spojrzenie. W latach 90., w szczytowym momencie swojej kariery, jego wizerunek nabrał ostrości i dojrzałości - stał się ikoną męskości, symbolem bohatera kina akcji. Z biegiem lat jego wygląd ewoluował. Dziś Marek Kondrat to elegancki mężczyzna z siwymi włosami i spokojem wypisanym na twarzy. Zniknął wizerunek ekranowego twardziela, a jego miejsce zajął wizerunek doświadczonego człowieka sukcesu i konesera życia. Jego styl stał się bardziej klasyczny i stonowany, co doskonale oddaje jego obecny etap życia, w którym pasje biznesowe przeplatają się z życiem rodzinnym.

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Życie z dala od blasku fleszy. Prywatne oblicze słynnego aktora

Mimo ogromnej popularności, Marek Kondrat zawsze starał się chronić swoją prywatność. Przez wiele lat był żonaty z Iloną Gagajek, z którą ma dwóch synów: Mikołaja (ur. 1974) oraz Wojciecha (ur. 1980). Starszy syn, podobnie jak ojciec po zakończeniu kariery aktorskiej, zajął się biznesem winiarskim, a młodszy jest muzykiem w Filharmonii Warszawskiej. Małżeństwo aktora zakończyło się rozwodem w 2009 roku. W 2015 roku media obiegła informacja o jego ślubie z Antoniną Turnau, córką znanego muzyka Grzegorza Turnaua. Para doczekała się córki Heleny, która przyszła na świat w 2018 roku. Aktor ceni sobie spokój i życie rodzinne, które prowadzi z dala od medialnego zgiełku.

Pożegnał się z aktorstwem, by powrócić w wielkim stylu. Czym dziś zajmuje się Marek Kondrat?

W 2007 roku Marek Kondrat zaskoczył wszystkich, ogłaszając zakończenie kariery aktorskiej. Postanowił poświęcić się swojej drugiej pasji – winom. Z powodzeniem rozwinął biznes, stając się jednym z najbardziej znanych koneserów i importerów tego trunku w Polsce. Przez lata był również twarzą kampanii reklamowych jednego z banków, a jego głos można było usłyszeć w wielu produkcjach jako lektora czy w dubbingu, jak choćby w roli Garfielda. Kiedy wydawało się, że fani nie zobaczą go już na wielkim ekranie, w czerwcu 2025 roku ogłoszono sensacyjną wiadomość. Marek Kondrat zdecydował się na wielki powrót do aktorstwa, przyjmując rolę Ignacego Rzeckiego w nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. W 2026 roku pojawił się także w spektaklu Teatru Telewizji "Król Maciuś Pierwszy", udowadniając, że jego talent aktorski wciąż jest w doskonałej formie.