Marcin Hakiel stracił prawo jazdy. Szczerze wyjaśnił powód

Marcin Hakiel jest znany szerokiej publiczności przede wszystkim jako tancerz i choreograf. Medialnym zainteresowaniem cieszyło się jednak również jego życie prywatne: rozwód z Katarzyną Cichopek i nowy związek z Dominiką Serowską. Para wystartowała razem w programie "99. Gra o wszystko", gdzie padły zaskakujące słowa.

Marcin Hakiel stracił prawo jazdy. Podzielił się wyznaniem przed kamerami

Znany ze szczerych wyznań tancerz w jednym z odcinków telewizyjnego programu zmierzył się z zadaniem związanym ze znakami drogowymi. Kibicowała mu zresztą partnerka, Dominika Serowska, która odpadła z rozgrywki kilka odcinków wcześniej. Choć Marcin Hakiel poradził sobie z zadaniem bezproblemowo, to zaskoczył wszystkich swoim sekretem. Wyznał publicznie, że w ubiegłym roku przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych, w wyniku czego musiał ponownie zdać egzamin na prawo jazdy, by je odzyskać.

"Rok temu straciłem prawo jazdy. Przekroczyłem punkty i musiałem robić jeszcze raz egzamin" - zdradził krótko Hakiel.

Co grozi za przekroczenie punktów karnych?

Obecnie limit punktów karnych wynosi 24, chyba że posiadamy prawo jazdy krócej niż rok. Wówczas młody kierowca nie może przekroczyć 20 punktów. Jednorazowo można zostać ukaranym maksymalnie 15 punktami karnymi, co grozi za najpoważniejsze drogowe przewinienia, takie jak wyprzedzanie na pasach czy przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h.

Zgodnie z przepisami, po przekroczeniu limitu 20 lub 24 punktów starosta powiatu cofa kierowcy uprawnienia i kieruje go na powtórne badania oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. Co ciekawe, traci się wówczas prawo jazdy wszystkich kategorii, a nie tylko tej, której dotyczyły wykroczenia. Dostępne są też kursy reedukacyjne, dzięki którym raz na pół roku można pozbyć się 6 punktów karnych.

