Robert Makłowicz zostanie nowym prezydentem Krakowa? Dziennikarz stanowczo odpowiada na głosy fanów

Kariera Roberta Makłowicza. Gwiazdor kulinarny podbił polski internet

Dziennikarz, krytyk kulinarny i historyk przyszedł na świat w 1963 roku w Krakowie. Widzowie doskonale znają go z popularnych formatów podróżniczo-gastronomicznych, które tworzył dla Telewizji Polskiej przez równe dwie dekady, między 1998 a 2017 rokiem. Swoją wiedzę historyczną zdobywał w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego, co pozwala mu swobodnie wplatać w kulinarne opowieści wątki dotyczące dziejów Europy Środkowej, zwłaszcza te skupione wokół tradycji dawnych Austro-Węgier. Kiedy w 2020 roku przeniósł swoją działalność do sieci, szybko zyskał ogromną popularność – jego kanał w serwisie YouTube śledzi obecnie przeszło milion widzów.

25

W dorobku literackim popularnego publicysty znajdują się liczne książki poświęcone kulinariom, w tym między innymi pozycje takie jak „Menu polskie” oraz „C.K. Kuchnia”. Dodatkowo ekspert chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat trunków, niestrudzenie promując kulturę spożywania wina, które uznaje za absolutnie niezbędny element uzupełniający lokalne potrawy.

Sonda Robert Makłowicz czy Ewa Wachowicz. Kogo wybierasz? Roberta Ewę Oboje Żadnego z nich

Od 1991 roku życiową partnerką prezentera jest Agnieszka Makłowicz, która zawodowo odpowiada za produkcję jego programów. Para doczekała się dwóch synów: Ferdynanda oraz Mikołaja, przy czym ten drugi związał swoją ścieżkę zawodową z branżą winiarską. Cała rodzina dzieli swój czas między stolicę Małopolski a prywatną posiadłość zlokalizowaną w chorwackiej Dalmacji, na urokliwym półwyspie Pelješac.

Robert Makłowicz komentuje start w wyborach na prezydenta Krakowa

Zgodnie z wynikami referendum, w maju 2026 roku dotychczasowy prezydent Krakowa został odwołany ze swojego stanowiska. Natychmiast po dymisji Aleksandra Miszalskiego ruszyła giełda potencjalnych kandydatów chętnych do przejęcia sterów w mieście. Gotowość do startu w wyścigu o fotel włodarza zgłosiła już między innymi Marianna Schreiber, która otwarcie przyznała, że traktuje ten krok jako doskonałą przepustkę do wielkiej polityki.

Wielu mieszkańców dawnej stolicy Polski i obywateli kraju najchętniej powierzyłoby to stanowisko właśnie Robertowi Makłowiczowi. Znany publicysta od zawsze jest mocno związany z tym miastem i uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stolicy województwa małopolskiego. Podczas niedawnej sesji Q&A na swoim internetowym kanale twórca nie krył szczerego rozbawienia, gdy został wprost zapytany o ewentualny start w wyborach samorządowych.

- Nie zamierzam być prezydentem niczego – ewentualnie poza prezydentem samego siebie [...] Nie, no w wyborach na prezydenta nie wystartuję. Jestem człowiekiem słabo podatnym na zrzeszanie się i na urzędowe funkcje. Jestem trochę późnym wnukiem księcia Kropotkina - dla tych, którzy się nie uczyli historii, to przypomnę, że to był bardzo anarchistyczny książę i określiłbym się mianem anarchistycznego monarchisty albo monarchistycznego anarchisty - powiedział Makłowicz.

Dziennikarz przyznał otwarcie, że w przeszłości zrezygnował z bycia harcerzem już po pierwszej zorganizowanej zbiórce. Podkreślił, że ewentualny start w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa wiązałby się z jeszcze większymi trudnościami, dlatego też definitywnie odrzuca możliwość zaangażowania się w taką działalność.