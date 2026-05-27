Męskie Granie Orkiestra 2026 niespodziewanie z drugim singlem! Tam brzmi "Tańczę"!

Sponsorowane przez markę Żywiec Męskie Granie to prawdziwe święto polskiej muzyki, którego zwieńczeniem zawsze są koncerty Męskie Granie Orkiestry oraz oczywiście grany na finał hymn trasy. W tym roku, chcąc zrobić niespodziankę fanom, po raz pierwszy przed startem koncertów Orkiestra wypuściła jednak nie jeden, a aż dwa single! Za nami premiera hymnu „Nareszcie”, który wyświetlono w serwisie YouTube ponad 9 milionów razy, na Spotify – 7,1 miliona razy, a dodatkowo z wykorzystaniem utworu powstało aż 87 tysięcy filmów na TikToku. Teraz czas na premierę „Tańczę”, który ma szansę porwać do tańca nie tylko w domach, ale i pod sceną w sześciu miastach. Autorami słów są Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, a w pisaniu muzyki wspierał ich dodatkowo Jakub Galiński.

Do utworu powstał także teledysk po raz pierwszy wyreżyserowany przez członka Męskie Granie Orkiestry – Vito Bambino, który odpowiada również za koncept i montaż klipu. Artysta zaprosił do pracy nad nim fanów trasy Męskie Granie. Do akcji mógł dołączyć każdy – wystarczyło zaprezentować próbkę swoich umiejętności tanecznych i dać się odkryć! Członkowie Męskie Granie Orkiestry wybrali do udziału w klipie aż 50 fanów projektu. Efekty można już oglądać w serwisie YouTube.

Męskie Granie zawsze było czymś więcej niż trasą koncertową – to prawdziwe święto polskiej muzyki. Teledysk do „Tańczę”, w którym zagrali sami fani, najlepiej oddaje to, o co nam chodzi. Ten singiel powstał z myślą o nich i to z nimi zabrzmi po raz pierwszy na żywo 27 czerwca w Żywcu – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec

Zarówno utwory „Tańcz”, jak i „Nareszcie” oraz przygotowane przez Męskie Granie Orkiestrę covery polskich utworów wybrzmią podczas sobotnich koncertów w ramach trasy. W 2026 roku Męskie Granie odwiedzi:

Żywiec (26 i 27 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem)

Poznań (10 i 11 lipca, Park Cytadela), Gdańsk (17 i 18 lipca, Polsat Plus Arena)

Wrocław (31 lipca i 1 sierpnia, Pola Marsowe)

Kraków (7 i 8 sierpnia, Muzeum Lotnictwa)

Warszawę (21 i 22 sierpnia, Lotnisko Bemowo)

Bilety na wydarzenie dostępne są na eBilet.pl.

