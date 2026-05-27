Zatrzymanie w Poznaniu. Fałszywi policjanci porwali 41-latka dla 280 tys. złotych

Brutalny napad w Poznaniu. Fałszywi policjanci porwali 41-latka

Sceny jak z filmu akcji rozegrały się 19 grudnia 2025 roku na parkingu jednego z poznańskich centrów handlowych. To właśnie tam do 41-letniego obywatela Niemiec, na co dzień mieszkającego w stolicy Wielkopolski, podeszło trzech zamaskowanych napastników. Mężczyźni, którzy podawali się za policjantów, błyskawicznie obezwładnili swoją ofiarę i siłą wciągnęli ją do samochodu. Całe zdarzenie miało charakter brutalnego rozboju połączonego z pozbawieniem wolności.

Obywatel Niemiec odnaleziony w lesie. Stracił ponad 280 tys. złotych

Po porwaniu sprawcy wywieźli mężczyznę i porzucili go w ustronnym miejscu. Informacja o skrępowanym człowieku wołającym o pomoc na leśnej drodze dotarła do policjantów z Kórnika jeszcze pod koniec grudnia 2025 roku. Poszkodowany, po oswobodzeniu, złożył zeznania, z których wynikało, że padł ofiarą brutalnego napadu. Łączna wartość skradzionego mienia, w tym gotówki, biżuterii oraz luksusowych zegarków, przekroczyła 280 tysięcy złotych.

Policyjne śledztwo i zatrzymania w powiecie poznańskim

Sprawą natychmiast zajęli się doświadczeni policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego oraz kryminalnego poznańskiej komendy miejskiej. Przez kilka miesięcy prowadzili żmudne śledztwo, analizując zabezpieczone ślady oraz nagrania z monitoringów miejskich. Przełom nastąpił 12 maja 2026 roku, kiedy to funkcjonariusze, przy wsparciu Grupy Realizacyjnej, wkroczyli do akcji. Na terenie powiatu poznańskiego zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w tym przestępstwie.

Zarzuty rozboju i areszt. Sprawa jest rozwojowa

Zatrzymani mężczyźni usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, które obejmują rozbój oraz pozbawienie wolności. Za te czyny polskie prawo przewiduje surową karę, nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego i obaj podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące. Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymać w najbliższym czasie.

Źródło: Policja.pl