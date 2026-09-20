Nie żyje Gerrit Graham. Gwiazdor "Upiora z raju" zmarł w wieku 76 lat

Gerrit Graham nie żyje. Zmarł nowojorski aktor znany z filmów De Palmy

Gerrit Graham urodził się 27 listopada 1949 roku w Nowym Jorku. Przed kamerą zadebiutował po studiach na nowojorskim Columbia University, gdzie kierował też grupą teatralną Columbia Players.

Swoją karierę na wielkim ekranie rozpoczął w późnych latach 60. Pierwszy raz zagrał w 1968 roku w produkcji Briana De Palmy zatytułowanej "Pozdrowienia". Z tym samym reżyserem spotkał się na planie sześć lat później, tworząc jedną z najważniejszych ról w swoim dorobku. W 1974 roku wystąpił w kultowym "Upiorze z raju", rockowym musicalu balansującym na granicy horroru i czarnej komedii. Wcielił się w ekscentrycznego muzyka glamrockowego o imieniu Beef, a rola ta na zawsze zapisała się w historii kina.

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Widzowie znają Grahama ze "Star Treka" i dziesiątek innych seriali

Graham z sukcesami grał również w produkcjach telewizyjnych. Miłośnicy science fiction pamiętają go z pewnością z kultowego uniwersum "Star Treka". Aktor pojawił się w serialach "Star Trek: Stacja kosmiczna" oraz "Star Trek: Voyager", grając w nich różne postacie.

W jego aktorskim portfolio znajdują się także takie tytuły jak: "Beware! The Blob", "Diabelskie nasienie", "Używane samochody", "W krzywym zwierciadle: Zlot absolwentów" czy "Potwór z kosmosu". Gościnnie można było go oglądać w wielu przebojach telewizyjnych minionych dekad. Wystąpił między innymi w "Dynastii", "Starskym i Hutchu", "Drużynie A", "Diukach Hazzardu" oraz "Strefie mroku".

Oprócz aktorstwa Graham zajmował się również pisaniem. Współtworzył scenariusze do dwóch odcinków "Strefy mroku". Jego twórczość obejmowała też branżę muzyczną – współpracował m.in. z Bobem Weirem, współzałożycielem zespołu Grateful Dead.

Dla rzeszy fanów pozostanie kultowym Beefem z "Upiora z raju", jednak jego droga zawodowa była niezwykle różnorodna. Graham przez dekady grał w bardzo zróżnicowanych gatunkowo produkcjach: od horrorów i science fiction, po komedie i popularne seriale z małego ekranu.

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