Harry Styles dodał zdjęcie z Polski! Jego fan będzie mieć pamiątkę na całe życie

Harry Styles przygotowuje się do wydania swojego kolejnego krążka "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", z którego pochodzi singiel "Aperture". Premierę albumu zaplanowano na 6 marca tego roku. Jednym z elementów jego promocji były odbywające się od 18 lutego "listening parties". Wokalista zamieścił w mediach społecznościowych plakat, informując o spotkaniach w 40 miastach na świecie, a szczęśliwcy, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Stylesa i jego wytwórnię konkursie, poznali już zawartość jego najnowszego wydawnictwa. Jednym z 40 miast, w których zorganizowano przedpremierowy odsłuch "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", była Warszawa. Wydarzenie miało miejsce 19 lutego. Styles postanowił podsumować akcję, dzieląc się fotografiami z imprez w swoich mediach społecznościowych. Na Instagramie artysty pojawił się również kadr ze stolicy Polski. Jeden z fanów Stylesa, uchwycony w zabawie, otrzymał pamiątkę na całe życie!

Harry Styles dodał zdjęcie z Warszawy

Premiera płyty "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych pierwszego kwartału 2026 roku. Fani od dawna wyczekiwali nowego materiału od idola, którego dyskografię zamyka wydany w 2022 roku krążek "Harry's House". Niestety, przy okazji nowej ery piosenkarz nie odwiedzi Polski, mimo że oba jego koncerty - w Krakowie i Warszawie - wyprzedały się na pniu. Najwięksi fani Stylesa otrzymali jednak coś w rodzaju pocieszenia - chodzi o udział w przedpremierowym odsłuchu jego nowego wydawnictwa. Artysta zamieścił zdjęcia z organizowanej w zaledwie 40 miastach akcji. Zobaczcie tylko na tę eksplozję radości w Warszawie!