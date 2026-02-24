Akop Szostak rozstał się z narzeczoną! Oboje potwierdzają, że ślubu nie będzie

Decyzja o zerwaniu i odwołaniu ślubu Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej wywołała niemałe zaskoczenie w mediach społecznościowych. Fani wyrażają swoje zaskoczenie i smutek, przesyłając parze słowa wsparcia. Zarówno Akop, jak i Michalina zabrali głos, jednak z lakonicznych słów nie wynikają żadne szczegóły. Oboje wcześniej regularnie dzielili się z obserwatorami swoim życiem codziennym i kilka razy opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu.

Basia Giewont o piosence na Eurowizję 2026: "Ja nie robię folkloru. To jest pop"

Akop Szostak i Michalina Zagórska rozstali się po niecałym roku. "Ślubu nie będzie"

Wieści niespodziewanie nadeszły wieczorem 24 lutego. Ukochana znanego zawodnika MMA i trenera personalnego opublikowała krótki wpis na swojej instagramowej relacji. Wyraźnie zawiedziona całą sytuacją Michalina zakomunikowała, że rozstała się z Akopem i w najbliższym czasie będzie starała się stanąć na nogi.

"Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać" - napisała kobieta, dodając do tych słów emotkę złamanego serca.

Para związała się ze sobą wiosną ubiegłego roku, po rozwodzie Szostaka z żoną Sylwią. Influencerka Michalina Zagórska stała się dla niego wsparciem, zwłaszcza po stracie ukochanego pupila.

ZOBACZ TEŻ: Lil Masti zdradziła imię synka. Pochodzi z mitologii i nosi je tylko garstka Polaków

Fani zaskoczeni, ślub miał być w lipcu. Czy znane są powody zerwania?

Nie trzeba było długo czekać, by przemówił również sam Akop Szostak. Był on mniej oszczędny w słowach, jednak nie wyjawił dalszych szczegółów sytuacji. Potwierdził informację o rozstaniu i podkreślił, że i tak zbyt wiele spraw z jego życia prywatnego pojawiło się w przestrzeni publicznej, dlatego fakty o zerwaniu z narzeczoną zostawi dla siebie. Na zakończenie wiadomości, również opublikowanej na instagramowej relacji, mężczyzna podziękował za wsparcie i zapowiedział, że to jego jedyny komentarz w sprawie.

"Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tego tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości" - napisał.

W ostatnim czasie nic raczej nie zwiastowało zbliżającego się rozstania. Wiadomość jest raczej zaskoczeniem, tym bardziej, że jeszcze niedawno para wspominała o swoich przygotowaniach do ślubu. W sesji pytań i odpowiedzi dla fanów Akop Szostak zdradził czas i miejsce ważnej uroczystości. Ślub miał się odbyć w lipcu 2026 roku na terenie Polski, choć do bajkowych zaręczyn doszło w słonecznej Barcelonie. Przyczyna rozstania nie jest zatem znana i wnioskując po wypowiedziach obu stron - możliwe, że jej nie poznamy.