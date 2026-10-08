Małgorzata Socha wypoczywa w Tatrach. Wskoczyła w czerwony kostium niczym ze "Słonecznego patrolu"

Kariera Małgorzaty Sochy nie ogranicza się tylko do aktorstwa

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci polskiego show-biznesu. Jej aktorska przygoda rozpoczęła się, gdy miała zaledwie 18 lat, a od tego momentu regularnie gości na ekranach. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w licznych komediach romantycznych, a szczególne uznanie przyniosły jej role w produkcjach takich jak „BrzydUla” i „Przyjaciółki”. Obecnie można podziwiać jej talent w serialu „Zaraz wracam”.

Warto zauważyć, że praca przed kamerą to nie jedyne zajęcie Sochy. Od lat aktorka angażuje się w projekty reklamowe, będąc twarzą znanej marki biżuteryjnej. Ostatnio zdecydowała się na kolejny krok w biznesie, zakładając markę kosmetyczną we współpracy z ekspertką z tej dziedziny, co również aktywnie promuje.

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Małgorzata Socha w czerwonym stroju. Aktorka niczym ze „Słonecznego patrolu”

Nawet przy tak napiętym harmonogramie aktorce udało się zorganizować krótki urlop w gronie najbliższych. Rodzinna wyprawa w Tatry zakończyła się sukcesem, a uczestnicy dotarli do urokliwego Czarnego Stawu Gąsienicowego.

Dobrze było wyrwać się na chwilę w góry i złapać oddech. I ta pogoda! Kocham taką jesień. Dużo spacerów, piękne widoki, słońce i obowiązkowo pyszna szarlotka w schronisku. Kto lubi takie przystanki? Ręka do góry - napisała w mediach społecznościowych Socha.

Zgromadzeni na jej profilu fani szybko zareagowali na relację z wyjazdu, wyrażając swoje poparcie dla takiej formy aktywnego spędzania czasu. Po trudach górskiej wspinaczki nadszedł czas na zasłużony relaks. Ekipa przeniosła się do ośrodka, by skorzystać z uroków basenu. Wtedy to Małgorzata Socha zaprezentowała się w czerwonym, jednoczęściowym stroju kąpielowym, który nieodparcie kojarzył się z kultowym ubiorem ratowniczek ze „Słonecznego patrolu”.

Można się zastanawiać, czy z takim wizerunkiem sprawdziłaby się na plaży w Los Angeles.

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