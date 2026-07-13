Znamy komplet półfinalistów MŚ 2026! Czy dzisiaj są mecze? Terminarz

Na mundialu 2026 pozostały już tylko cztery starcia do rozegrania: dwa półfinały, mecz o brąz oraz wielki finał.

W 1/2 finału dojdzie do potyczek Francji z Hiszpanią i Anglii z Argentyną.

Przedstawiamy pełny harmonogram na najbliższe dni i sprawdzamy, co nas czeka w poniedziałek 13 lipca.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie

Mecze dzisiaj: 13 lipca to dzień odpoczynku na mundialu

Sympatycy piłki nożnej muszą na chwilę wstrzymać oddech i uzbroić się w cierpliwość. Poniedziałek 13 lipca zaplanowano bowiem jako oficjalny dzień wolny od zmagań na mistrzostwach. Powrót na murawę nastąpi po 24 godzinach odpoczynku – we wtorek 14 lipca. To właśnie wtedy, punktualnie o godzinie 21:00, rozpocznie się starcie pomiędzy Francją a Hiszpanią w ramach pierwszego półfinału. Na środę, również o 21:00, przewidziano natomiast batalie Anglików z Argentyńczykami.

Kiedy półfinały MŚ 2026? Pełny terminarz i szczegóły

Wtorek 14 lipca, godz. 21:00 – Francja kontra Hiszpania (AT&T Stadium, Arlington)

Rywalizacja „Trójkolorowych” z „La Furia Roja” oficjalnie otworzy półfinałowe zmagania mundialu. Obie ekipy prezentują niezwykle efektowny, ofensywny futbol, a w dodatku straciły dotychczas najmniej bramek spośród wszystkich uczestników turnieju (Hiszpanie jedną, a Francuzi dwie). W poprzedniej fazie podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Belgię 2:1 po decydującym golu wprowadzonego z ławki Mikela Merino, z kolei Francja spokojnie wyeliminowała Maroko wynikiem 2:0. Szykuje się pasjonująca walka o dominację w środkowej strefie boiska, ponieważ obie reprezentacje stawiają na posiadanie piłki. Spotkanie to będzie można oglądać w TVP1, TVP Sport oraz internecie za pośrednictwem serwisu TVPSport.pl.

Środa 15 lipca, godz. 21:00 – Anglia zagra z Argentyną (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Drugi bilet do finału zgarnie zwycięzca starcia angielsko-argentyńskiego. Co istotne, obie te drużyny mają za sobą wyczerpujące mecze ćwierćfinałowe, rozgrywane z soboty na niedzielę. Anglicy potrzebowali dodatkowych 30 minut, by pokonać 2:1 Norwegów, podobnie jak Argentyńczycy, którzy ostatecznie wygrali ze Szwajcarią 3:1 dopiero w doliczonym czasie. Fizyczne przygotowanie zawodników z pewnością okaże się więc czynnikiem decydującym. Ciekawie zapowiada się też bezpośrednie starcie snajperów – Harry'ego Kane'a i Leo Messiego. Transmisję telewizyjną z tej konfrontacji zapewnią kanały TVP1 i TVP Sport, a relację online obejrzymy na stronie TVPSport.pl.

Harmonogram na decydującą fazę Mistrzostw Świata 2026

14 lipca 2026 (wtorek), 21:00: Mecz półfinałowy nr 1 – Francja z Hiszpanią

15 lipca 2026 (środa), 21:00: Mecz półfinałowy nr 2 – Argentyna podejmuje Anglię

18 lipca 2026 (sobota), 23:00: Starcie o trzecie miejsce

19 lipca 2026 (niedziela), 21:00: Finał mistrzostw świata