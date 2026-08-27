ME siatkarek: mecz Polska - Niemcy. Kto zagwarantuje sobie drugie miejsce?

Nierówna forma i zmęczenie reprezentacji Niemiec

Niemki rozpoczęły mistrzostwa Europy od niespodziewanej porażki 0:3 ze Słowenią. W kolejnych dniach zdołały jednak pokonać Łotwę 3:1 oraz Węgry 3:0. W środowym meczu z broniącymi tytułu Turczynkami tylko momentami potrafiły nawiązać wyrównaną walkę. Kalendarz turnieju absolutnie nie sprzyja reprezentacji Niemiec. Czwartkowe spotkanie będzie dla nich już trzecim występem w ciągu zaledwie trzech dni.

Zespół prowadzony od 2024 roku przez Giulio Cesare Bregoliego opiera się na bardzo doświadczonych zawodniczkach. Marie Schoelzel występuje na mistrzostwach Europy już po raz piąty, a Hanna Orthmann, Lina Alsmeier i Camilla Weitzel po raz czwarty. Jedną z głównych liderek kadry jest 19-letnia Leana Grozer. To córka byłego reprezentanta kraju, słynnego siatkarza Georga Grozera. Wymagający harmonogram może mieć duży wpływ na dyspozycję tych zawodniczek.

Kiedy odbędzie się mecz Polska – Niemcy?

Polskie siatkarki przystąpią do czwartkowego starcia w Stambule znacznie bardziej wypoczęte od przeciwniczek. W środę podopieczne Stefano Lavariniego miały bowiem dzień wolny od rozgrywek. Wtorkowe spotkanie ze Słowenią zakończyło się gładkim zwycięstwem Polek 3:0 i nie kosztowało ich wielu sił. Ostatni raz obie drużyny grały ze sobą w rundzie grupowej ubiegłorocznych mistrzostw świata. Biało-czerwone wygrały wtedy po zaciętym boju 3:2.

Spotkanie Polska - Niemcy rozpocznie się w czwartek punktualnie o godzinie 15:00. Wygrana w tym pojedynku zapewni biało-czerwonym minimum drugą pozycję w ostatecznej tabeli grupy A. Trzy godziny po rozpoczęciu rywalizacji Polek na stambulski parkiet wybiegną kolejne drużyny. W wieczornym meczu tej samej grupy Łotwa zmierzy się z reprezentacją Węgier. Wyniki tych spotkań będą kluczowe dla układu sił przed fazą pucharową.