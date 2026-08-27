Monika Olejnik ujawnia, co robi po pracy. To pomogło jej pokonać nowotwór

Monika Olejnik od prawie 30 lat gości na ekranach telewizorów w programie "Kropka nad i", który powrócił na antenę TVN24 dokładnie dwie dekady temu. Charakterystyczny styl prowadzenia rozmów z politykami często wywołuje gorące dyskusje w przestrzeni publicznej.

Życie gwiazdy TVN nie kończy się jednak w studiu telewizyjnym. Olejnik często przykuwa uwagę nie tylko nietuzinkowymi stylizacjami, ale również swoimi pasjami. O swoich zainteresowaniach oraz walce z chorobą opowiedziała podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji w Sopocie.

Monika Olejnik ma sporo zainteresowań. Czym pasjonuje się gwiazda TVN?

W rozmowie z "Super Expressem" dziennikarka wymieniła kilka swoich ulubionych form relaksu. Monika Olejnik dużo czyta, a swoimi literackimi odkryciami dzieli się w sieci. Ważne miejsce w jej życiu zajmuje także sztuka, która pozwala jej odpocząć. Prowadząca "Kropkę nad i" podkreśla również znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych, które uprawia wspólnie z przyjaciółkami.

- Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu „Książki Moniki”. Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia - powiedziała.

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Dziennikarka apeluje w sprawie sportu i badań. "To było dramatyczne doświadczenie"

Dziennikarka TVN od dawna promuje zdrowy styl życia. Jakiś czas temu publicznie przyznała się do walki z rakiem piersi. Konieczna była operacja, która okazała się niezwykle trudna dla Moniki Olejnik. Gwiazda uważa jednak, że dobra kondycja i regularny ruch znacznie ułatwiły jej proces leczenia.

- Sport jest bardzo dobry. Przeszłam mastektomię. To było dla mnie dramatyczne doświadczenie, ale udało się. Wydaje mi się, że również dzięki aktywności fizycznej wygrałam tę walkę - wyznała.

70-letnia prezenterka zaapelowała do wszystkich o profilaktykę. Zwróciła uwagę, że badania są kluczowew diagnozowaniu nowotworów na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa szanse na wyleczenie.

- Do kobiet i do mężczyzn: naprawdę się badajcie. Nie ma znaczenia, ile macie lat. To jest strasznie ważne. Jeżeli chorobę wykryje się na początku, mamy dużo większe szanse sobie z nią poradzić. Ja dałam radę i wierzę, że inni również mogą - powiedziała optymistycznie Monika Olejnik.

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