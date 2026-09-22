Maffashion pokazała się w sukni ślubnej. Nagranie z rzucania welonem wywołało furorę w sieci

Maffashion świętowała 39. urodziny w gronie najbliższych przyjaciół. Popularna blogerka modowa zaczynała karierę jeszcze w czasach, gdy w przestrzeni publicznej nie funkcjonowało określenie "influencerka". Gwieździe sieci udało się przetrwać próbę czasu, a umiejętność odkrywania siebie na nowo sprawia, że Julka do dziś uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych postaci w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje blisko półtora miliona kont, a udział w "Tańcu z Gwiazdami" w 2024 roku pozwolił jej dotrzeć do nowej publiczności.

Kuczyńska świętuje 39. urodziny

Na przestrzeni lat Kuczyńska niejednokrotnie udowodniła, że posiada w sobie ogromne pokłady kreatywności. Fani z wielką niecierpliwością wyczekują co roku jej stylizacji na Halloween. W tym roku Maff postanowiła zaskoczyć nieco wcześniej, bo we wrześniu, organizując imprezę urodzinową w klimacie weselnym. Gwiazda opublikowała w social mediach nagrania z przyjęcia, na którym widzimy ją w sukni ślubnej. A skoro wesele, to nie zabrakło typowych zabaw, jak rzucanie welonem.

Maffashion - Taniec z gwiazdami - wywiad

Maffashion w sukni ślubnej

Influencerka podzieliła się z obserwatorami nagraniami i zdjęciami z imprezy urodzinowej. W opisie wyjaśniła, skąd w ogóle wziął się pomysł, by zorganizować ją na wzór wesela.

Miałam najpilniejsze urodziny, które mogłam świętować z najpiękniejszymi dla mnie ludźmi! Pytania o pomysł? Z życia wzięty. Razem z @patrycjajewsienia, miesiąc temu zażartowałyśmy, że to będzie mini wesele i zatrzymałyśmy się na tym określeniu. Ostatni kalendarzowy dzień Panny zobowiązuje! - napisała.

Ciekawe, co wymyśli na Halloween. Zdjęcia Maffashion w sukni ślubnej zobaczycie w naszej galerii.