Maciej Zakościelny w końcu ujawnia powody utraty wagi. Fani od dawna podejrzewali najgorsze

Ogromna metamorfoza Macieja Zakościelnego budziła lęk

Jeszcze parę lat wstecz 45-letni Maciej Zakościelny brylował na planach zdjęciowych i nie narzekał na brak propozycji. Twórcy komedii romantycznych obsadzali go w rolach głównych amantów, choć świetnie odnajdywał się także w kinie dramatycznym. Wielokrotnie triumfował w rankingach na najprzystojniejszego Polaka, co zagwarantowało mu tytuł nadwiślańskiego Brada Pitta.

Z czasem gwiazdor zaczął unikać blasku fleszy i wycofał się z show-biznesu. W jego życiu prywatnym zaszły potężne zmiany, ponieważ na początku 2024 roku zakończył wieloletni związek. Z 40-letnią modelką Pauliną Wyką spędził dekadę, a owocem tej relacji jest dwóch synów.

Kiedy artysta znany z hitu "Tylko mnie kochaj" wrócił na salony po rozstaniu, uwaga opinii publicznej skupiła się wyłącznie na jego sylwetce. Aktor drastycznie stracił na wadze, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji oraz obawy fanów. Część zaniepokojonych internautów sugerowała, że gwiazdor zmaga się z wyjątkowo ciężką chorobą.

Wówczas 45-latek próbował uciąć plotki na łamach portalu Złota Scena. Stanowczo zaprzeczał pogłoskom o kłopotach medycznych i przekonywał, że nowy wygląd to wyłącznie zasługa specyficznego żywienia.

"Bardzo dobrze się czuję. Robię Intermittent Fasting, czyli post przerywany - wyznał Zakościelny."

Prawda o zdrowiu Macieja Zakościelnego wychodzi na jaw

Jesień 2024 roku przyniosła aktorowi występ w programie "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", gdzie partnerowała mu 31-letnia Sara Janicka. Do dziś media plotkarskie rozpisują się o ich rzekomej zażyłości. Tancerka ma za sobą rozwód, a w kuluarach mówi się, że chętnie spędza czas z dawnym telewizyjnym partnerem. Maciej Zakościelny wspierał ją w kolejnej odsłonie tanecznego formatu, jednak oboje uparcie milczą na temat łączących ich relacji.

Niedawno aktor postanowił jednak otworzyć się w innej, niezwykle osobistej kwestii. W wywiadzie udzielonym tygodnikowi "Życie na gorąco" wreszcie przyznał, że gwałtowne chudnięcie miało zupełnie inne podłoże niż popularna dieta. Na jego słabszą kondycję wpłynęły zawirowania miłosne oraz poważne, skrzętnie ukrywane kłopoty organizmu.

"Byłem akurat wtedy po rozstaniu z moją ówczesną partnerką, matką moich dzieci. [...] Miałem też takie prywatne, że tak powiem, przejścia zdrowotne, o których myślę, że jeszcze nie pora mówić - powiedział Zakościelny."

Ulubieniec widzów nie zdradził, z jaką dokładnie dolegliwością przyszło mu się mierzyć ani jak obecnie wygląda jego sytuacja. Zaznaczył jedynie, że potrzebuje czasu, aby dojrzeć do pełnego oświadczenia, ale taki dzień z pewnością kiedyś nadejdzie.

Zobacz również: O ich romansie huczało od dawna. Maciej Zakościelny i Sara Janicka są parą? "Praktycznie się nie rozstają"

