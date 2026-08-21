Narkotyki w Raszynie. CBŚP przejęło ponad 52 kilogramy nielegalnych substancji

Przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski rozpracowany przez CBŚP

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się organizowaniem przemytu znacznych ilości narkotyków z Królestwa Hiszpanii. Nielegalny towar po trafieniu do Polski był dystrybuowany na terenie całego kraju. Mundurowi prowadzili w tej sprawie wielomiesięczną pracę śledczą, aby dokładnie poznać mechanizmy działania grupy.

Narkotyki ukryte w przesyłkach przesyłanych firmą kurierską

W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że członkowie grupy wykorzystywali do transportu narkotyków legalnie działającą firmę kurierską. Środki odurzające były starannie ukrywane w przesyłkach paletowych. Po dotarciu do Polski paczki miały trafiać do konkretnych odbiorców, którzy odpowiadali za ich dalsze rozprowadzenie. Funkcjonariusze monitorowali drogę przesyłek, co pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie działań operacyjnych.

Zatrzymanie 58-latka w Raszynie i przejęcie marihuany oraz kokainy

Działania, podczas których doszło do zatrzymania, przeprowadzono w miejscowości Raszyn. Funkcjonariusze CBŚP ujęli tam 58-letniego Dariusza M. bezpośrednio po tym, jak odebrał on przesyłkę dostarczoną przez kuriera. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli ponad 50 kilogramów marihuany oraz 2 kilogramy kokainy. Dzięki podjętym krokom tak duża ilość środków odurzających nie została wprowadzona do obrotu na czarnym rynku.

Tymczasowy areszt dla podejrzanego i dalsze działania śledczych

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 58-latkowi zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i prowadzone są kolejne czynności. Policjanci dążą do ustalenia pozostałych osób zaangażowanych w międzynarodowy przemyt oraz analizują kanały przerzutowe wykorzystywane przez przestępców.

Źródło: Policja.pl