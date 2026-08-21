Zatrzymanie na A2 w pobliżu Strykowa. 70-latek jechał kradzionym hyundaiem

Akcja policjantów z grupy SPEED na autostradzie A2

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi podjęli działania po otrzymaniu informacji od funkcjonariuszy z Poznania. Mundurowi czujnie obserwowali trasę i zidentyfikowali samochód, który pasował do opisu przekazanego przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Hyundai został zatrzymany do kontroli 18 sierpnia 2026 roku w okolicach punktu poboru opłat w miejscowości Stryków. Skuteczna interwencja była możliwa dzięki sprawnej koordynacji działań przez dyżurnego, który sprawnie przekazywał i weryfikował informacje między zaangażowanymi jednostkami.

Zarzuty dla 70-letniego mieszkańca Warszawy

Za kierownicą skradzionego pojazdu siedział 70-letni mieszkaniec Warszawy, którego funkcjonariusze zatrzymali na miejscu. W trakcie przeprowadzanych czynności okazało się, że hyundai posiadał skradzione tablice rejestracyjne. Funkcjonariusze ustalili również, że 70-latek prowadził auto mimo obowiązującego go sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Samochód został zabezpieczony przez policję, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mężczyzna usłyszał zarzuty paserstwa, używania kradzionych tablic oraz prowadzenia pojazdu pomimo zakazu, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl