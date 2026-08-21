Zatrzymanie w województwie lubelskim. 23-latek planował zamach na polityków

Niepokojący wpis na grupie o broni palnej

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości natrafili na jednej z platform internetowych na szczególnie niebezpieczny wpis. Jego autor apelował o wyeliminowanie wielu osób oraz poszukiwał informacji na temat możliwości zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak ustalili później mundurowi, planowany atak miał być wymierzony w czołowych polskich polityków. Służby uznały sprawę za szczególnie poważną, ponieważ treść ta została opublikowana w grupie o tematyce związanej z bronią palną.

Interwencja służb i przeszukanie posesji

Dalsze czynności pozwoliły na ustalenie, że za wpis w sieci odpowiada 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Policjanci z CBZC niezwłocznie udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, gdzie dokonali jego zatrzymania. W działaniach brał udział Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie. Ze względu na podejrzenie, że na terenie posesji może znajdować się broń lub materiały wybuchowe, na miejsce sprowadzono przewodnika z psem służbowym z placówki Straży Granicznej.

Poważne zarzuty i tymczasowy areszt

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut podjęcia czynności, które miały stworzyć warunki do dokonania ludobójstwa. Prokurator przedstawił mu także zarzuty przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował, że 23-latek trafi do tymczasowego aresztu na 30 dni. Za zarzucane mu czyny grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl