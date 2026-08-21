Kradzież w Jeleniej Górze. Policjant po służbie zatrzymał podejrzanego o zuchwały czyn

Kradzież na osiedlu Zabobrze w Jeleniej Górze

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w połowie sierpnia 2026 roku na jednej z ulic osiedla Zabobrze w Jeleniej Górze. 32-letni mieszkaniec miasta podszedł od tyłu do siedzącej na ławce 91-letniej kobiety. Mężczyzna wykorzystał wiek seniorki oraz jej ograniczone możliwości obrony i nagle zerwał jej z szyi złoty łańcuszek. Wartość skradzionej biżuterii oszacowano na około 2000 zł, a sprawca bezpośrednio po zdarzeniu uciekł z miejsca czynu.

Identyfikacja sprawcy dzięki nagraniom z monitoringu

O kradzieży zostali powiadomieni funkcjonariusze, którzy niezwłocznie podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości napastnika. Policjanci szczegółowo przeanalizowali zgromadzone informacje oraz zabezpieczone nagrania z okolicznych kamer monitoringu. Na ich podstawie mundurowi wytypowali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie tej kradzieży. Dzięki analizie materiału dowodowego funkcjonariusze ustalili wizerunek osoby, która mogła stać za tym zuchwałym czynem.

Policjant rozpoznał podejrzanego podczas czasu wolnego

Przełom w sprawie nastąpił po południu 18 sierpnia 2026 roku w centrum Jeleniej Góry. Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu I Policji, będąc w czasie wolnym od służby, zauważył na ulicy mężczyznę jadącego rowerem. Funkcjonariusz rozpoznał w nim osobę podejrzewaną o kradzież biżuterii na szkodę 91-letniej mieszkanki miasta. Policjant natychmiast zareagował, zatrzymał 32-latka i przekazał go przybyłemu na miejsce patrolowi policji.

Zarzuty i grożąca kara dla 32-letniego mieszkańca miasta

Zatrzymany mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy stał się podstawą do przedstawienia mu oficjalnych oskarżeń. Za popełnienie tego przestępstwa 32-letniemu mieszkańcowi Jeleniej Góry grozi teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia i prowadzą czynności zmierzające do odzyskania skradzionego mienia.

Źródło: Policja.pl