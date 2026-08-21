Minął rok od nagłej śmierci Stanisława Sojki. Tak wygląda grób legendarnego muzyka!

Niespodziewana śmierć Stanisława Sojki w Sopocie

Stanisław Sojka odszedł niespodziewanie w wieku 66 lat dokładnie 21 sierpnia 2025 roku. Muzyk przebywał wówczas nad polskim morzem w związku z zaplanowanym występem na festiwalu Top of the Top. Piosenkarz opuścił próbę generalną i po prostu wrócił do swojego pokoju hotelowego. Początkowo nic nie zapowiadało nadchodzącej tragedii. Sytuacja zmieniła się dramatycznie wieczorem, gdy w telewizji przerwano relację z koncertu i przekazano oficjalny komunikat o nagłym zgonie wokalisty.

Najbliżsi musieli długo czekać na możliwość zorganizowania uroczystości żałobnych. Konieczność przeprowadzenia szczegółowej sekcji zwłok oraz prokuratorskie śledztwo znacząco opóźniły wyznaczenie ostatecznej daty pochówku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się dopiero 8 września w stolicy. Żałobnicy zgromadzili się początkowo na nabożeństwie w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po czym kondukt wyruszył na warszawski Cmentarz Wojskowy zlokalizowany na Powązkach.

Zobacz także: Na pogrzebie Stanisława Sojki nie było trumny. Wzrok przyciągała niezwykła urna

Ciało wokalisty poddano kremacji przed ceremonią pogrzebową. Szczątki umieszczono w bardzo charakterystycznej urnie przypominającej ciemny kamień o nieregularnych kształtach i dość surowym wykończeniu. Wydarzenie połączyło elementy religijne z państwowymi formami upamiętnienia. Na cmentarzu pojawiły się tłumy, a w ostatniej drodze piosenkarzowi towarzyszyli krewni oraz liczne grono znanych artystów i polityków.

Rodzina apelowała do zgromadzonych o zachowanie powagi oraz cichą modlitwę. Najbliżsi prosili również o rezygnację z tradycyjnych wiązanek na rzecz wsparcia finansowego dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Organizacja ta była bardzo bliska sercu zmarłego piosenkarza. Uczestnicy usłyszeli wzruszający list napisany przez drugą małżonkę twórcy, Ewę Żmijewską. Kobieta wspominała w nim ich wspólną przeszłość oraz doceniła ogromną hojność artysty względem dzieci i wnuków. Państwo polskie zdecydowało się pośmiertnie uhonorować muzyka prestiżowym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz także: Sojka nie chciał zaśpiewać z Piasecznym! Wokalista po latach wyznał szokującą prawdę

Miejsce pochówku po zakończeniu uroczystości prezentowało się majestatycznie. Przykryły je wieńce od żałobników. Uwagę zwracał też zaskakujący niebieski obrazek z pejzażem pozostawiony w centralnym punkcie świeżej mogiły.

Stan grobu Stanisława Sojki na Powązkach

Obecnie przestrzeń wokół mogiły prezentuje się niezwykle skromnie i brakuje na niej rzucających się w oczy dekoracji. Miejsce pamięci pokrywa sztuczna trawa, jest też prosty krzyż z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Rodzina nie zdecydowała się jeszcze na postawienie kamiennego pomnika. Tego typu prace wykonuje się zazwyczaj po upływie co najmniej dwunastu miesięcy od złożenia urny do ziemi.

Wystrój zmienił się nieznacznie od czasu zeszłorocznego pogrzebu. Tajemnicze malowidło zniknęło bez śladu, a w jego miejscu postawiono archiwalną fotografię uśmiechniętego wokalisty z lat młodości. Oprawa tego pamiątkowego zdjęcia uległa już jednak zniszczeniu pod wpływem zmiennych warunków atmosferycznych. Bezpośrednio obok uszkodzonej ramki stanął szkic przedstawiający śpiewającego artystę.

Zobacz także: Anna Maria Jopek oddała hołd Stanisławowi Sojce. Łzy wzruszenia podczas gali Fryderyków

Zobacz więcej zdjęć. Ewenement na pogrzebie Stanisława Sojki. Zauważyliście to podczas pochówku i ostatniego pożegnania?

Tak wyglądał pogrzeb Stanisława Sojki