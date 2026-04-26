Maciej Kurzajewski zgolił głowę na antenie Polsatu. Charytatywna zbiórka Łatwoganga pobiła rekord Guinnessa

Aleksandra Kalita
2026-04-26 13:06

Internetowa inicjatywa youtubera ukrywającego się pod pseudonimem Łatwogang przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zamiast planowanych 500 tysięcy złotych, na konto walki z nowotworami trafiło dotychczas ponad 100 milionów. Akcja przyciągnęła uwagę znanych osobistości, które wspierają zbiórkę potężnymi przelewami oraz symbolicznym goleniem włosów. W programie telewizyjnym do tego grona dołączył Maciej Kurzajewski.

Stream Łatwoganga bije rekordy
Stream Łatwoganga bije rekordy!
Galeria zdjęć 18

Inicjatywa Łatwoganga pobiła globalny rekord na rzecz chorych onkologicznie

Polscy internauci są właśnie świadkami bezprecedensowego wydarzenia. Inicjatorem charytatywnego przedsięwzięcia jest Patryk Garkowski, działający w sieci pod pseudonimem Łatwogang, który wcześniej zyskał popularność dzięki nagraniom z brytyjskim muzykiem Edem Sheeranem. Pretekstem do rozpoczęcia zbiórki stała się premiera utworu muzycznego "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", stworzonego w marcu przez rapera Bedoesa oraz podopieczną fundacji Cancer Fighters, Maję Mecan. Całkowity dochód z tej piosenki ma wesprzeć leczenie onkologiczne.

Twórca internetowy wymyślił nietypowy sposób na zasilenie zbiórki i zadeklarował, że przez dziewięć dób będzie bez przerwy słuchał wspomnianego utworu. Pierwotne założenia zakładały zgromadzenie pół miliona złotych, jednak spektakularne zasięgi akcji błyskawicznie zweryfikowały te plany. W mieszkaniu Garkowskiego pojawili się popularni influencerzy oraz celebryci, nakręcając spiralę popularności całego projektu. Równolegle wystartowały poboczne inicjatywy finansowe, z których wszystkie środki trafiają ostatecznie na konto organizacji Cancer Fighters.

Zasięg przedsięwzięcia w ostatnich dobach przekroczył wszelkie dotychczasowe ramy. Wpłaty od tysięcy darczyńców pojawiają się bezustannie, dzięki czemu polska transmisja na żywo pobiła globalny rekord Guinnessa w kategorii największej charytatywnej zbiórki internetowej. Poprzedni najlepszy wynik na świecie kształtował się na poziomie 19,5 miliona dolarów, co w przeliczeniu daje blisko 78 milionów złotych.

O poranku w niedzielę na koncie akcji Patryka Garkowskiego znajdowało się już 90 milionów złotych. Zaledwie sto dwadzieścia minut później suma zebranych środków przekroczyła magiczną barierę 100 milionów. Wpłaty wciąż napływają w lawinowym tempie, a do oficjalnego zakończenia całej transmisji na żywo zostały jeszcze zaledwie cztery godziny, co daje szansę na dalsze wyśrubowanie rekordu. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

Maciej Kurzajewski wspiera pacjentów fundacji Cancer Fighters

Internetowa relacja obfitowała również w symboliczne akty wsparcia dla osób zmagających się z chorobami nowotworowymi. Wiele gwiazd zdecydowało się na radykalne cięcie i ogoliło swoje włosy. Trend ten zapoczątkowała influencerka Kasix, a zaraz po niej na fotel fryzjerski trafili między innymi Sylwester Wardęga, Julia Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska, Aleksandra Domańska oraz dziennikarz Michał Pol.

Na ogromne poświęcenie zdobył się wicemistrz olimpijski z Mediolanu i Cortiny d'Ampezzo, Władimir Semirunnij. Znany panczenista pozbył się owłosienia, a dodatkowo przekazał na licytację swój najcenniejszy sportowy krążek z igrzysk. Do akcji włączył się także Maciej Kurzajewski, który na oczach telewidzów pozwolił obciąć się na łyso w porannym paśmie "Halo, tu Polsat". Proces ten bacznie obserwowała jego redakcyjna partnerka Katarzyna Cichopek, wyraźnie poruszona całą sytuacją.

Dawid Podsiadło i Joanna Koroniewska przelali ogromne sumy

Popularni celebryci angażują się w charytatywną inicjatywę również finansowo, wpłacając potężne kwoty. Aktorka Joanna Koroniewska, która straciła matkę przez raka piersi w wieku 22 lat, zasiliła skarbonkę kwotą 100 tysięcy złotych. Raperka Young Leosia zdecydowała się na przelew rzędu 113 tysięcy. Konto fundacji powiększyło się także o 200 tysięcy złotych od Dawida Podsiadło i identyczną kwotę od Ewy Chodakowskiej, podczas gdy raper Sobel ofiarował 222 tysiące złotych.

Ogromne środki popłynęły od współautora charytatywnego utworu. Raper Bedoes w pierwszej transzy wpłacił 717 tysięcy złotych, a następnie dorzucił kolejne pieniądze, ostatecznie przekraczając barierę miliona złotych. Wybitnym zaangażowaniem wykazał się dziennikarz Krzysztof Stanowski, który wspólnie ze swoimi partnerami komercyjnymi przelał imponujące 1,4 miliona złotych. W zbiórkę masowo włączają się również duże przedsiębiorstwa korporacyjne.

BEDOES DISS NA RAKA W RADIU ESKA 2
Radio ESKA Google News
