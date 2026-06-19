Influencerzy, Gen Z i Biznes - co mają wspólnego? Gala LOUD CONGRESS 2026 zgromadziła internetowych celebrytów

LOUD Congress: twórcy internetowi i biznes w jednym miejscu

W dniach 26-27 marca w Warszawie odbył się LOUD Congress, wydarzenie, które zgromadziło czołowych twórców internetowych, przedstawicieli biznesu, ekspertów oraz reprezentantów Generacji Z. Zorganizowany przez agencję LOUD Media we współpracy z Fundacją LOUD, kongres miał na celu nie tylko prezentację najnowszych trendów w influencer marketingu, ale również podkreślenie jego strategicznego znaczenia dla biznesu online.

LOUD Congress stanowił platformę do dyskusji na temat dynamicznie zmieniającego się krajobrazu mediów społecznościowych i ich wpływu na współczesne strategie biznesowe. Było to miejsce, gdzie zderzyły się ze sobą światy cyfrowej kreacji, innowacji technologicznych i twardych realiów rynkowych, pokazując, że influencerzy to potężne narzędzie zdolne generować realne zyski i budować trwałe społeczności.

Generacja Z, Sztuczna Inteligencja i Przyszłość E-commerce – Główne Tematy Kongresu

Program kongresu koncentrował się wokół istotnych zagadnień kształtujących współczesny marketing cyfrowy. Uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę na temat wpływu Generacji Z na rynek, roli sztucznej inteligencji (AI) w kreacji i strategii, a także przyszłości e-commerce w kontekście Web3. Nie zabrakło również dyskusji o autentyczności w sieci, budowaniu trwałych relacji z odbiorcami oraz wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym w środowisku cyfrowym.

Na scenie pojawili się znaczący prelegenci – od uznanych twórców internetowych, takich jak Friz, Maffashion czy Marcin Dubiel, po ekspertów branżowych, w tym Michała Sadowskiego z Brand24. Obecność przedstawicieli różnych sektorów, włączając w to również polityków, świadczyła o rosnącym zasięgu i wpływie influencerów na różne sfery życia publicznego i biznesowego.

Networking i Inspiracja dla Branży

Kongres przyciągnął szerokie grono odbiorców: od marketerów i przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań, przez studentów, po samych twórców internetowych. Była to doskonała platforma do networking'u, wymiany doświadczeń oraz pozyskania inspiracji. Uczestnicy mogli przekonać się, jak zaangażowanie w sieci przekłada się na konkretne rezultaty biznesowe i jak efektywnie budować strategię w dynamicznym świecie cyfrowym.

LOUD Congress potwierdził, że influencer marketing stanowi obecnie jeden z kluczowych filarów współczesnego biznesu cyfrowego, a Generacja Z odgrywa w nim rolę zarówno odbiorcy, jak i aktywnego kreatora trendów. Wydarzenie to jest dowodem na nieustanną ewolucję internetu jako potężnego narzędzia społecznego i biznesowego. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej edycji.

MasterChef Magda Gessler