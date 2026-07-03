Lilla Wyjadłowska z "Sanatorium miłości" zrzuciła męskie ubrania. Wyznała prawdę o pracy kierowcy

Widzowie ósmej odsłony „Sanatorium miłości” szybko zapamiętali Lillę Wyjadłowską jako osobę niezwykle stanowczą oraz posiadającą bogate doświadczenie życiowe. Ta pochodząca z Sosnowca uczestniczka programu pracowała w przeszłości między innymi jako rzeźniczka, cukierniczka oraz kierowca auta dostawczego. Zdecydowała się na udział w telewizyjnym show dopiero po trzech dekadach od momentu rozwodu.

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Trudne początki Lilli w ósmej edycji "Sanatorium miłości"

Start w "Sanatorium miłości" wymagał od niej pokonania wielu początkowych trudności. Mimo to kuracjuszka zyskała ogromne uznanie publiczności dzięki swojemu niesamowitemu poczuciu humoru, niespożytej energii oraz widocznej sile charakteru. Widzowie z wypiekami na twarzy śledzili zwłaszcza jej dość napięte relacje ze współlokatorką Basią. Koniec końców to właśnie mieszkanka Sosnowca zdobyła tytuł Królowej Turnusu i zyskała miano jednej z największych ulubienic całej serii.

Podczas wywiadu udzielonego dziennikowi „Fakt” kuracjuszka wróciła pamięcią do czasów swojej pracy za kółkiem. Kobieta wprost przyznała, że specyfika zawodu wymusiła na niej całkowitą rezygnację z eksponowania własnej kobiecości.

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Wlazłam w stroje męskie, bo to była najlepsza ucieczka. Ja mam duży biust, ja wiem o tym dobrze, a tacy faceci na parkingach to przede wszystkim za tym patrzą. To jest po prostu plaga.

Lilla Wyjadłowska ostro o mężczyznach z parkingów

Królowa Turnusu potrafiła samodzielnie wyjść cało z niebezpiecznych sytuacji z udziałem mężczyzn, jednak inne kobiety z jej branży często spotykały się z dużo gorszymi incydentami na trasie.

Jestem dosyć twardą babą i ja sobie nigdy nie dam w kaszę dmuchać. Ale moje koleżanki, które są kierowcami, nie miały ciekawych doświadczeń. Na szczęście nie skończyło się to jakimiś wielkimi sytuacjami, ale było to nieprzyjemne zachowanie. Dlatego uciekłam z dekoltów, uciekłam ze spódnic - nie było innego wyjścia.

Królowa Turnusu obala stereotypy o zawodzie kierowcy

Chociaż uczestniczka programu telewizyjnego musiała zrezygnować z noszenia damskich ubrań, to zawsze przywiązywała ogromną wagę do swojej higieny i stanowczo sprzeciwiała się powielaniu szkodliwych stereotypów na temat pracowników transportu.

Zawsze byłam czysta, zawsze byłam pachnąca, bo kierowca ma już taką otoczkę życiową. To jest brudas, śmierdziel. Ja zawsze sobie dobrze wyglądałam.

Gwiazda stacji publicznej zaznaczyła również, że praca za kółkiem mocno wpłynęła na jej kondycję fizyczną oraz posturę. Jak sama wyjaśniła w wywiadzie z mediami, długotrwałe przebywanie w trasie wiązało się z bardzo nieregularnym trybem życia i doprowadziło ją do zauważalnego przyrostu masy ciała.

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Nieregularny tryb życia Lilli Wyjadłowskiej za kierownicą

Dziesięć lat mi naprawdę dało bardzo, bardzo dużo dla mojej tuszy. Ja przez te 10 lat naprawdę dużo przytyłam. Kierowca je właściwie tylko śniadanie, a reszta posiłków to już nie wiadomo, czy to obiad, kolacja czy śniadanie. Ja tylko mówiłam: zjem posiłek – wspominała.

W czasach zawodowej aktywności kuracjuszka potrafiła przejechać nawet dwadzieścia tysięcy kilometrów w zaledwie trzy tygodnie. Obecnie jej życie wygląda zupełnie inaczej, co doskonale obrazują publikowane w sieci fotografie. Widzimy na nich radosną kobietę, która znów chętnie eksponuje swoje wdzięki i cieszy się z codzienności. Obserwatorzy w komentarzach nie kryją swojego podziwu dla uczestniczki ósmego sezonu „Sanatorium miłości” i zgodnie twierdzą, że prezentuje się teraz wręcz zjawiskowo.

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