Iga Świątek gra w 3. rundzie Wimbledonu. O której godzinie mecz?

Kiedy gra Iga Świątek na Wimbledonie?

Mecz 3. rundy wielkoszlemowego turnieju w Londynie rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.30 czasu polskiego. Starcie zostanie rozegrane na prestiżowym korcie centralnym. Dla polskiej tenisistki będzie to trzecie otwarcie zmagań na tej konkretnej arenie. Organizatorzy oficjalnie potwierdzili już ten harmonogram spotkań. Reprezentantka Polski przystępuje do rywalizacji jako obrończyni tytułu.

Rywalką zawodniczki z Polski będzie reprezentantka Filipin, Alexandra Eala. Polka w londyńskich zawodach rozstawiona jest z numerem trzecim. Z kolei jej sobotnia przeciwniczka gra w turnieju z numerem dwudziestym dziewiątym. Obie tenisistki znają się już z wcześniejszych rywalizacji na zawodowych kortach. Dotychczasowy bilans ich bezpośrednich pojedynków jest remisowy i wynosi dokładnie 1-1.

Kto czeka w kolejnej rundzie turnieju?

Reprezentantka Polski pokonała już w tegorocznej edycji dwie zawodniczki. W pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Taylor Townsend, osiągając wynik 6:1, 2:6, 6:3. Następnie w kolejnej fazie turnieju okazała się lepsza od Czeszki Karoliny Pliskovej. Tamten mecz zakończył się gładkim zwycięstwem z wynikiem 6:1, 6:3. Dzięki tym wygranym obrończyni tytułu zameldowała się w trzeciej rundzie imprezy.

Stawka sobotniego spotkania na korcie centralnym jest wysoka. Triumfatorka tego meczu awansuje bezpośrednio do 1/8 finału londyńskich zmagań. W kolejnej fazie na zwyciężczynię czeka już kolejna znana rywalka. Będzie to rozstawiona z numerem 13. Włoszka Jasmine Paolini lub Greczynka Maria Sakkari. Rozstrzygnięcie tego starcia wyłoni oponentkę dla Świątek lub Eali.