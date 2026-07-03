Niepokojące sceny na dworcach w Warszawie. "Patrole obywatelskie" pytają podróżnych o pochodzenie

Redakcja ESKA.pl
2026-07-03 17:35

Na dworcach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia pojawiły się tzw. patrole obywatelskie. Mężczyźni w nieokreślonych mundurach mają obserwować i wypytywać podróżnych o ich pochodzenie oraz narodowość. W związku z tymi doniesieniami dwie posłanki domagają się pilnej reakcji ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Wnętrze dworca Warszawa Zachodnia ze schodami i tablicami odjazdów. O patrolach na dworcach przeczytasz w Eska.
Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński
  • Mężczyźni w nieokreślonych mundurach obserwują i zadają pytania podróżnym na głównych dworcach stolicy.
  • Autorki interpelacji wskazują na ewidentnie rasistowskie podłoże tych działań i ich wątpliwą legalność.
  • Działalność "patroli" może utrudniać pracę służbom i zagrażać bezpieczeństwu infrastruktury krytycznej.

Niepokojące doniesienia z warszawskich dworców. Kto i dlaczego legitymuje podróżnych?

Posłanki Dorota Olko i Daria Gosek-Popiołek skierowały do szefa MSWiA interpelację w sprawie doniesień o działalności tzw. patroli obywatelskich. Jak wskazują, od kilku dni na dworcach Warszawa Centralna oraz Warszawa Zachodnia pojawiają się mężczyźni w nieokreślonych mundurach, którzy obserwują podróżnych.

Według informacji zawartych w piśmie, w niektórych przypadkach członkowie tych grup próbują wypytywać podróżnych o ich pochodzenie, znajomość języków czy narodowość. Zdaniem posłanek takie działania są nie tylko wątpliwe od strony prawnej, ale mają również ewidentne podłoże rasistowskie.

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Zagrożenie dla infrastruktury krytycznej? Posłanki ostrzegają przed konsekwencjami

W interpelacji podkreślono, że dworce kolejowe stanowią obecnie wrażliwą infrastrukturę krytyczną, która wymaga szczególnej ochrony. Posłanki zwróciły uwagę na kontekst działań dywersyjnych wymierzonych w Polskę, co dodatkowo podnosi rangę problemu.

Według autorek pisma, organizowanie „patroli obywatelskich” w takiej sytuacji jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale również groźne. Wskazują, że nękanie podróżnych i samozwańcze działania mogą utrudniać pracę profesjonalnym służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na dworcach.

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Trzy kluczowe pytania do ministra. Co zrobią służby w sprawie „patroli”?

W związku z zaistniałą sytuacją posłanki skierowały do ministra spraw wewnętrznych i administracji trzy konkretne pytania. Chcą wiedzieć, czy odpowiednie służby zweryfikowały już doniesienia o działalności „patroli obywatelskich” i jakie ewentualnie działania zostały w tej sprawie podjęte.

Pytają również, czy do Policji lub innych służb wpłynęły oficjalne skargi na działalność tych grup. Ostatnie pytanie dotyczy oceny ministerstwa w sprawie legalności takich patroli oraz tego, czy ich aktywność faktycznie utrudnia pracę służbom zabezpieczającym infrastrukturę krytyczną.

Interpelacja posłanek Doroty Olko i Darii Gosek-Popiołek ma na celu uzyskanie od resortu spraw wewnętrznych i administracji jasnego stanowiska w sprawie opisywanych zdarzeń.

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