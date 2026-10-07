Lil Masti radzi wprost z Dubaju: "Bądź ekstra. Żyj z rozmachem". Przypomniała innym, że życie jest jedno. Co na to fani?

Lil Masti przeniosła się do Dubaju. Dobra decyzja?

Lil Masti, czyli Aniela Woźniakowska, razem z mężem i dwójką dzieci przeprowadziła się do Dubaju, gdzie, sądząc po materiałach zamieszczanych w sieci, żyje swoim najlepszym życiem. Pod koniec września zdradziła, z jakimi dylematami musi się mierzyć w nowym miejscu zamieszkania.

Dziś mijają 3 miesiące, odkąd przeprowadziliśmy się do Dubaju. Co się zmieniło? Wszystko. Np. moim największym codziennym dylematem jest teraz: iść dziś na basen czy nad morze? I takich problemów życzę każdemu - pisała na swoim instagramowym profilu.

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Odkąd influencerka opuściła Polskę, chętnie opowiada o życiu w Dubaju, swojej codzienności, pokazuje zdjęcia i nagrania pełne fantastycznych wnętrz i przyrody, a ostatnio brzmi coraz bardziej filozoficznie.

Prawdziwie bogata kobieta nie potrzebuje niczego udowadniać. Jej największym luksusem jest wewnętrzny spokój - podsumowała w sieci.

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Lil Masti ma kilka rad dla swoich fanów. Jak powinni żyć?

Lil Masti, którą w sieci śledzi aż 1,4 miliona internautów, świetnie czuje się w nowej rzeczywistości i na każdym publikowanym nagraniu aż promienieje szczęściem. Jakie są jej rady na osiągnięcie spokoju i radości?

Bądź "za bardzo". Bądź ekstra. Żyj z rozmachem. Uśmiechaj się szeroko. Śmiej się do utraty tchu. Celebruj to, kim jesteś. Otwórz serce. Wyrażaj swoje emocje. Mów to, co czujesz. Chichocz. Tańcz. Kąp się w słońcu. Skacz przez fale. Oddychaj głęboko. Kochaj swoje życie. Masz tylko jedno - radziła gwiazda sieci.

I dodała:

Życie masz jedno - taka mała przypominajka.

Co na to jej fani? Niektórzy zgodzili się z Anielą, inni stwierdzili, że to, co łatwo jest osiągnąć w Dubaju, gdzieś indziej nieco trudniej. Faktycznie?

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