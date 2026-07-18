ME siatkarzy do lat 18. Polacy ze złotem po zaciętym finale

Droga do finału

Podopieczni Jacka Nawrockiego zdominowali mistrzostwa Europy we Włoszech, osiągając imponujący wynik bez żadnej porażki. W drodze do ostatecznego starcia fazie grupowej, Polacy pokonali Islandię, Słowenię, Finlandię, Grecję i Serbię bez straty seta, a także wygrali z Turcją i Włochami po 3:1. Mecz półfinałowy z Bułgarią zakończył się zwycięstwem Biało-Czerwonych 3:2.

Przeciwnicy z finału, reprezentacja Francji, w fazie grupowej przegrali jedno spotkanie, jednak podobnie jak Polska, awansowali z pierwszego miejsca. W piątkowym półfinale pokonali Włochów wynikiem 3:2, by następnie zmierzyć się z dominującą polską drużyną. Brązowy medal zdobyli ostatecznie Bułgarzy, zwyciężając gospodarzy 3:0.

Kto wyróżnił się w polskiej kadrze?

Podczas finałowego meczu, jedną z kluczowych postaci w polskim zespole był Arkadiusz Wlazły. To syn znanego byłego reprezentanta, Mariusza Wlazłego, który zdobył tytuł MVP mistrzostw świata w 2014 roku.

Sukces polskiej drużyny zaowocował także indywidualnymi wyróżnieniami dla jej członków na turnieju we Włoszech. Najlepszym rozgrywającym został Jakub Przybyłkowicz, na pozycji atakującego wyróżnił się Adam Potempa, a nagrodę dla najlepszego środkowego odebrał Marcel Biernikowicz. Tytuł najbardziej wartościowego gracza turnieju przyznano Przybyłkowiczowi.