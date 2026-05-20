Lanbery szczerze o pisaniu hitów dla innych gwiazd. Wokalistka tłumaczy, dlaczego odmawia współpracy niektórym twórcom

Lanbery o kulisach współpracy z Marylą Rodowicz. Jak powstała nowa wersja „Małgośki”?

Współpraca z Marylą Rodowicz to dla wielu artystów spełnienie marzeń, a Lanbery miała okazję stworzyć z nią nową wersję jednego z największych polskich przebojów. Odświeżona „Małgośka”, która miała swoją premierę w 2025 roku, nabrała bardziej nostalgicznego i melancholijnego charakteru. Wokalistka przyznała, że praca z ikoną polskiej piosenki była dla niej niezwykle cennym doświadczeniem, a sama piosenka jest tak mocno zakorzeniona w polskiej kulturze, że nie kojarzy jej bezpośrednio ze swoim imieniem.

Zupełnie nie miałam takich negatywnych skojarzeń. Ja zawsze mówię przed tym, jak ją śpiewam na koncertach, że mam wrażenie, że ona jest zdrukowana w nasze DNA i ja jej w ogóle nie rozpatruję w kategoriach, że ona jest o moim imieniu. [...] Akurat Maryla jest taką osobą, która lubi opowiadać i jak to mówi, ma pamięć słonia i pamięta wszystko ze szczegółami. Skarbnica wiedzy i pięknych wspomnień – powiedziała Lanbery.

Podczas wspólnych sesji nagraniowych Lanbery starała się chłonąć wiedzę i historie opowiadane przez starszą koleżankę z branży. Podkreśliła, że Maryla Rodowicz jest niezwykłą skarbnicą wspomnień i chętnie dzieli się szczegółami ze swojej bogatej kariery, co dla młodszej artystki było fascynującą lekcją historii muzyki.

Lanbery zdradza, dlaczego nie pisze piosenek dla influencerów. Ważny powód artystki

Lanbery to nie tylko wokalistka, ale też uznana autorka tekstów i kompozytorka, która współtworzyła kolektyw Hotel Torino razem z Patrykiem Kumórem i Dominikiem Buczkowskim. Choć pisała piosenki dla wielu topowych gwiazd, ma jasno określone zasady dotyczące tego, z kim chce współpracować. Artystka przyznała, że nie czuje się dobrze w świecie tworzenia muzyki dla influencerów, którzy często nie mają odpowiedniego przygotowania warsztatowego. Jej zdaniem tworzenie piosenek dla osób bez talentu wokalnego byłoby nie fair wobec prawdziwych muzyków, których spotyka na swojej drodze zawodowej.

Szczerze, byłoby mi trochę głupio, nawet w stosunku do osób, które spotkałam na swojej drodze podczas bycia trenerką w Voice'ie, gdybym zaczęła robić piosenki osobom, które nie potrafią śpiewać – stwierdziła wokalistka.

Mimo surowego podejścia do wokalistów bez warsztatu, Lanbery potrafi docenić twórców internetowych, którzy mają na siebie pomysł. Przykładem jest Addison Rae, której działalność i muzyczne inspiracje latami dwutysięcznymi artystka szczerze chwali. Docenia w niej to, że promuje zdrowy wygląd i czerpie z dobrych wzorców, takich jak Britney Spears czy Kylie Minogue, mimo że nie dysponuje wybitnym głosem.

Które hity Lanbery napisała dla Roksany Węgiel i Viki Gabor? Piosenkarka wskazała swój ulubiony utwór

Kariera autorska Lanbery jest nierozerwalnie związana z sukcesami Polski na Eurowizji Junior. To właśnie ona i jej koledzy z zespołu kompozytorskiego byli pionierami nowoczesnego pisania piosenek dla młodych talentów w naszym kraju. Wokalistka wspomniała pracę nad utworami, które podbiły Europę i sprawiły, że polskie nastolatki stały się prawdziwymi gwiazdami. Choć numery takie jak „Anyone I Want To Be” czy „Superhero” są powszechnie znane, Lanbery ma innego faworyta w swoim dorobku dla innych wykonawców.

To z tych piosenek jestem najbardziej dumna. Na najwyższym, eurowizyjnym poziomie, bo zaczniemy od Eurowizji, od Eurowizji Junior, bo to była piękna przygoda. To była piękna przygoda z piosenką Roksany, Anyone I Want To Be, i piosenką Superhero. Chociaż Superhero nie jest ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, bo ulubioną moją piosenką, którą współtworzyłam dla Wiki, to jest piosenka Flames – wyznała Lanbery.

Artystka zdradziła, że utwór „Flames” z debiutanckiej płyty Viki Gabor zajmuje szczególne miejsce w jej sercu ze względu na tempo, w jakim powstał oraz jakość kompozycji. Wspomniała również, że jej przygoda z pisaniem dla innych zaczęła się znacznie wcześniej, a na liście osób, którym pomagała tworzyć repertuar, znalazły się także Honorata Skarbek czy Saszan. Obecnie Lanbery skupia się głównie na własnej twórczości, ale z sentymentem wraca do czasów najbardziej intensywnej współpracy z innymi gwiazdami.