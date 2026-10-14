Kubie Wojewódzkiemu wypomina się przeszłość rodziców. Ojciec był prokuratorem w PRL-u, a co z matką?

Na przestrzeni lat Kuba Wojewódzki wielokrotnie bronił swojego ojca Bogusława. Nie inaczej było w ostatnim, głośnym odcinku podcastu "WojewódzkiWojewódzki", do którego prezenter zaprosił Wojciecha Cejrowskiego. Kim byli i czym zajmowali się rodzice gwiazdora TVN-u? Przypominamy najważniejsze informacje.

"WojewódzkiWojewódzki" i Wojciech Cejrowski. Wywiad podzielił internautów

W podcaście prowadzonym przez Kubę Wojewódzkiego dość niespodziewanie zagościł Wojciech Cejrowski, znany z kontrowersyjnych opinii i ciętego języka. Podróżnik poruszył wiele rozmaitych tematów, chociażby ostro komentując postać legendarnego muzyka Queen, Freddiego Mercury'go. Dwugodzinna rozmowa wzbudziła wiele emocji i skrajnych opinii wśród internautów. Jednym z szeroko komentowanych wątków stały się zarzuty Cejrowskiego względem rodziny Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki broni swojego ojca

Prezenter, który wiele razy stawał już w obronie swojego taty, również i tym razem nie zamierzał tylko biernie słuchać ataku. Choć Wojciech Cejrowski mówił o ojcu, "który zajmował się zabijaniem ludzi", i objaśniał, że wszyscy, którzy nie wycofali się z pracy w systemie PRL-u, są współwinni jego zbrodni, Kuba Wojewódzki zdecydowanie się temu sprzeciwił.

- Mój stary był prokuratorem w czasach PRL-u. Ile jest w tym mojej winy, zasługi, przewinienia, grzechu? - dopytywał Wojewódzki, tłumacząc, że jego ojciec zajmował się sprawami karnymi. - W tej chwili opowiadasz mi, jak byłem wychowywany we własnym domu, bo ci to pasuje do modelowego przykładu domu komunisty. Nie jestem z domu komunisty - dodał.

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To nie pierwszy raz, kiedy gwiazdor TVN-u stanowczo obronił tatę Bogusława. Wcześniej przeszłość rodzica wypomniał mu raper Adam "O.S.T.R." Ostrowski. Wówczas również Wojewódzki zabrał głos w sieci.

- Nie można winić dzieci Stanisława Piotrowicza za to, że był w PZPR. Nie można winić dzieci Jana Pietrzaka, że był w PZPR. [...] Raper O.S.T.R. zarzucił mi, że mój ojciec był prokuratorem i prześladował jego i jego rodzinę. Już pomijam, że jak żył mój ojciec, to O.S.T.R. miał 10 lat. Ale panie raperze, piosenkarzu, mój tata ścigał kryminalistów, więc może nie wiesz czegoś o swojej rodzinie - odpowiedział.

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Kim byli Maria i Bogusław Wojewódzcy?

Urodzony w 1933 roku Bogusław Wojewódzki był prokuratorem związanym w latach 80. z Prokuraturą Generalną PRL. Choć Kuba Wojewódzki podkreśla, że zajmował się sprawami karnymi, jego nazwisko pojawia się w dyskusjach dotyczących szczegółów tzw. prowokacji bydgoskiej - pobicia działaczy "Solidarności" przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w marcu 1981 roku. Bogusław Wojewódzki był wówczas, jak podaje IPN, prokuratorem nadzorującym śledztwo. Zmarł tuż po upadku PRL-u, w 1992 roku.

Według dostępnych relacji, Maria Wojewódzka zajmowała się domem i opieką nad synami. Matka dziennikarza i prezentera była dla niego najbliższą osobą i to jej Wojewódzki - już po śmierci - zadedykował swoją "Nieautoryzowaną Autobiografię". Pani Maria zagościła kiedyś nawet w talk show swojego syna; zmarła po ciężkiej chorobie w 2018 roku.

- Myślę, że pamięć moich rodziców nie zasługuje na to, żeby ją mieszać w cały ten chaos, jakim jest moje życie, w cały ten rock'n'rollowy bałagan, nazywany czasem moralitetem, jakim jest ta biografia. [...] Moi rodzice są niemi, nie mogą zabrać głosu, więc nie będę ich do debaty publicznej włączał - mówił Kuba po premierze książki w programie "Vice na schodach".

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