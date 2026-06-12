MŚ 2026 w piłce nożnej. Czesi przegrywają na starcie turnieju i walczą z problemami

Nocne kibicowanie po latach przerwy

Dwadzieścia lat czekała reprezentacja Czech w piłce nożnej na powrót do mistrzostw świata. Udział w imprezie rozpoczął się od porażki 1:2 z Koreą Południową w meksykańskiej Guadalajarze. Choć spotkanie wystartowało o czwartej rano czasu praskiego, wiele barów w kraju pozostawało otwartych dla kibiców. Mecz oglądała również mniejszość koreańska pracująca na terenie Czech.

Kolejny mecz grupowy południowi sąsiedzi Polski rozegrają z Republiką Południowej Afryki o godzinie 18:00, a starcie z Meksykiem znów wypadnie w nocy. Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzmocniło obsadę swoich konsulatów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Resort ostrzega fanów przed fałszywymi stronami internetowymi sprzedającymi bilety oraz przypomina, że konsulowie nie pomogą w znalezieniu zakwaterowania czy opłaceniu zaległych lotów.

"- Dla prawdziwych kibiców godzina nie ma znaczenia. Tak samo organizowałem oglądanie mistrzostw świata w hokeju zawodników poniżej 20. roku życia, gdy Czesi w nocy grali z Kanadyjczykami" - powiedział czeskiej TV właściciel baru w Ołomuńcu Oldrzich Ladman.

Jakie problemy mają czescy piłkarze?

Czeska kadra narodowa od początku zmaga się z poważnymi kłopotami logistycznymi. Ich baza treningowa mieści się w amerykańskim Dallas i należy do najniżej położonych ośrodków na całych tegorocznych mistrzostwach świata. Taka sytuacja jest konsekwencją bardzo późnego awansu wywalczonego dopiero po barażach, kiedy wszystkie dogodniejsze lokalizacje były już dawno zajęte przez inne ekipy.

Eksperci i sami zawodnicy przyznają z niesmakiem, że niekorzystne warunki aklimatyzacyjne i konieczność nieustannego podróżowania wyraźnie obciążają organizmy. Pierwszy rywal turniejowy z Azji nie musiał odbywać wyczerpujących i długich lotów, przez co szybciej zaadaptował się do trudnych warunków. Czesi wciąż wierzą jednak, że finał zmagań za oceanem okaże się znacznie lepszy niż faza grupowa.