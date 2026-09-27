2. Ekstraliga żużlowa. Czy Polonia Piła zdoła odrobić ogromne straty?

Zdecydowane zwycięstwo gospodarzy w Ostrowie

Pierwsze spotkanie decydujące o siódmej pozycji w 2. Ekstralidze żużlowej zakończyło się wyraźnym triumfem miejscowych. Żużlowcy Moonfin Magnus Ostrów Wlkp. pokonali zespół Polonia Piła w stosunku 58:32. Zbudowana wysoka zaliczka stawia gospodarzy w bardzo komfortowej sytuacji przed decydującym starciem. Zespół gości nie potrafił znaleźć skutecznej odpowiedzi na szybkich rywali.

W zwycięskiej drużynie doskonale zaprezentowali się przede wszystkim liderzy formacji. Najwięcej punktów dla ostrowian zdobył Chris Holder, który zakończył zawody z dorobkiem 12 oczek. Bardzo solidne wsparcie zapewnili mu Frederik Jakobsen, Gleb Czugunow oraz Jakub Krawczyk, zdobywając po 11 punktów. Stawkę w zespole uzupełnili Jonas Seifert-Salk (6), Nikodem Łuczak (4) oraz Paweł Sitek (3).

Kto punktował dla Polonii Piła?

W drużynie gości zdecydowanie brakowało wyrównanego i stabilnego składu. Liderem zespołu Polonia Piła na ostrowskim torze okazał się Matias Nielsen, który wywalczył równe 12 punktów. Wtórował mu Wiktor Jasiński, zapisując na swoim koncie 10 oczek. Reszta drużyny, w tym Dominik Baryłka (6) i Benjamin Basso (3), pojechała poniżej niezbędnego poziomu.

Najsłabiej w zespole przyjezdnych wypadli Andreas Lyager (1), Michał Curzytek (0) oraz Kacper Teska (0). Rewanżowe spotkanie o siódmą lokatę odbędzie się w najbliższą sobotę na torze w Pile. Gospodarze drugiego meczu będą zmuszeni do odrabiania potężnej straty wynoszącej aż dwadzieścia sześć punktów. Osiągnięcie korzystnego rezultatu końcowego będzie dla nich niezwykle trudnym wyzwaniem sportowym.