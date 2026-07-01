Kto ma najwięcej obserwujących na Instagramie? Ranking gwiazd Open'era

Gwiazdy Open'er 2026 z milionami obserwujących

1. Jennie – ok. 89 mln obserwujących*

Pierwsze miejsce nie jest żadnym zaskoczeniem. Jennie, członkini BLACKPINK, ma na Instagramie około 89 milionów obserwujących. To wynik, którego nie da się porównać z większością artystów tegorocznego Open'era. Jej profil śledzą fani K-popu, mody, luksusowych marek i światowej popkultury. Każde zdjęcie artystki błyskawicznie obiega internet.

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2. Addison Rae – ok. 33,4 mln obserwujących

Addison Rae przez lata była jedną z największych gwiazd TikToka, ale jej popularność dawno wyszła poza jedną platformę. Na Instagramie obserwuje ją ponad 33 miliony osób. Dziś Addison buduje karierę muzyczną i coraz skuteczniej odcina się od łatki influencerki, choć to właśnie internet dał jej globalny start.

3. Halsey – ok. 29,5 mln obserwujących

Halsey od lat ma bardzo silną społeczność fanów. Jej Instagram to nie tylko promocja muzyki, ale też osobiste wpisy, kulisy pracy i komentarze dotyczące ważnych dla niej tematów. Ponad 29 milionów obserwujących pokazuje, że artystka nadal pozostaje jedną z najmocniejszych popowych marek w line-upie.

4. Zara Larsson – ok. 12,1 mln obserwujących

Zara Larsson od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych szwedzkich gwiazd popu. Na Instagramie obserwuje ją ponad 12 milionów osób. W ostatnich miesiącach znów zrobiło się o niej głośno dzięki nowej muzyce i viralowym momentom, które przypomniały fanom, jak mocną pozycję ma na europejskiej scenie.

5. Peggy Gou – ok. 4,6 mln obserwujących

Peggy Gou może nie ma takich liczb jak gwiazdy K-popu czy TikToka, ale jej wpływ jest ogromny. Koreańska DJ-ka przyciąga fanów muzyki elektronicznej, mody i klubowego stylu życia. Ponad 4,6 miliona obserwujących to imponujący wynik jak na artystkę wywodzącą się ze sceny elektronicznej.

6. PinkPantheress – ok. 4,3 mln obserwujących

PinkPantheress zbudowała popularność w sieci, więc jej obecność wysoko w rankingu nie dziwi. Jej krótkie, chwytliwe utwory świetnie pasują do logiki TikToka i Instagrama. Dziś obserwują ją ponad 4 miliony osób, a jej styl inspiruje młodych fanów nowoczesnego popu.

7. Florence + The Machine – ok. 1,3 mln obserwujących

Florence + The Machine nie muszą udowadniać swojej pozycji liczbami w social mediach. Zespół ma na Instagramie około 1,3 miliona obserwujących, ale jego prawdziwa siła od lat tkwi w koncertach, albumach i bardzo oddanej publiczności.

8. JADE – ponad 1 mln obserwujących

JADE, znana wcześniej z Little Mix, buduje dziś solową markę. Jej profil obserwuje ponad milion osób, a liczba ta może rosnąć wraz z kolejnymi singlami i występami festiwalowymi. To jedna z tych artystek, które po latach w zespole próbują przekonać fanów do zupełnie nowego rozdziału kariery.

Instagram nie mówi wszystkiego

Ranking pokazuje, kto ma największą siłę w mediach społecznościowych, ale nie zawsze mówi wszystko o realnej pozycji artysty. The Cure czy Nick Cave nie muszą rywalizować o obserwujących z Jennie czy Addison Rae, bo ich legenda powstała długo przed erą Instagrama.

Mimo to liczby robią wrażenie. Tegoroczny Open'er ma w line-upie gwiazdy, które przyciągają nie tylko tłumy pod sceną, ale też miliony ludzi przed ekranami telefonów. A jeśli chodzi o Instagram, Jennie gra w zupełnie własnej lidze.

*Dane orientacyjne, sprawdzone na przełomie czerwca i lipca 2026 r.; liczby w mediach społecznościowych zmieniają się na bieżąco

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