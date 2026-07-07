Mąż Sylwii Peretti trafił do aresztu. CBA bada gigantyczne wyłudzenie

Łukasz P. w rękach CBA. Mąż Sylwii Peretti zamieszany w aferę

Postępowanie prowadzone przez organy ścigania koncentruje się wokół innowacyjnego programu badawczego, który miał doprowadzić do stworzenia systemu wykrywania i neutralizowania broni chemicznej na dnie Morza Bałtyckiego. Z oficjalnego komunikatu gdańskiej prokuratury wynika jasno, że funkcjonariusze dokonali zatrzymania grupy przedsiębiorców powiązanych z tym przedsięwzięciem. W tym gronie znalazł się właśnie Łukasz P., czyli życiowy partner znanej z programów telewizyjnych Sylwii Peretti. Przedstawiciele Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oficjalnie potwierdzili fakt ujęcia tego biznesmena.

Zobacz też: Sylwia Peretti wskoczyła w minibikini. Pokazała nagrania z wakacji! Z mamą zwiedzała... cmentarz

Sonda Czy masz długi? Nie Tak

Fikcyjne koszty i trefne faktury. Ujawniono szczegóły śledztwa wobec męża Sylwii Peretti

Akcja służb miała miejsce pod koniec czerwca. Agenci CBA wkroczyli do kilku lokalizacji na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz małopolskiego na polecenie gdańskiej prokuratury. Mundurowi przejęli tam niezbędną dokumentację oraz elektronikę, która posłuży do dalszego rozpracowywania tego skomplikowanego procederu.

Prokuratorzy twierdzą, że zatrzymani posługiwali się dokumentami rozmijającymi się ze stanem faktycznym prac. Śledczy nabrali również podejrzeń odnośnie do księgowania lewych faktur podatkowych przez spółki, a także wykazywania fikcyjnych kosztów przy rzekomym zakupie specjalistycznego sprzętu.

Zobacz też: Sylwia Peretti pokazała grób Łukasza Litewki… Łzy same napływają do oczu

Sąd zamknął Łukasza P. w areszcie na trzy miesiące po oficjalnym postawieniu mu zarzutów. Łącznie w tej sprawie ujęto już pięć osób. Wobec pozostałych zatrzymanych w tej aferze zastosowano inne, znacznie łagodniejsze środki zapobiegawcze.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku potwierdził, że mąż celebrytki faktycznie figuruje w aktach sprawy. Jak dodatkowo przekazano opinii publicznej, zarzuty w tym samym śledztwie usłyszał także jego rodzony brat, wobec którego jednak nie zastosowano aresztu tymczasowego.

Zobacz też: Sylwia Peretti źle wspomina udział w "Kuchennych rewolucjach". Ma ogromny żal do Magdy Gessler

Potwierdzam, że pan Łukasz P. jest zatrzymany i tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. (...) Zarzuty usłyszał również jego brat. On jednak nie został aresztowany - powiedział dziennikarzom Pudelka prokurator Mariusz Marciniak.

Organy ścigania traktują to postępowanie jako rozwojowe i zapowiadają kolejne kroki. Polskie prawo traktuje niezwykle rygorystycznie wyłudzanie potężnych sum pieniężnych oraz fałszowanie ewidencji, za co oskarżonym grożą teraz surowe kary.

Sylwia Peretti zabiera głos. Gwiazda wierzy w niewinność aresztowanego męża

Żona aresztowanego postanowiła odnieść się do tych doniesień na łamach serwisu Pudelek. Celebrytka potwierdziła zatrzymanie Łukasza P., które ma bezpośredni związek z państwowymi kontrolami rozliczeń subwencji. Gwiazda stanowczo stanęła w obronie męża i zadeklarowała pełną poprawność w dysponowaniu kapitałem, odpierając wszelkie zarzuty prokuratury w tej sprawie.

Powstały dzięki niej sprzęt uzyskał wiosną tego roku stosowną certyfikację, co potwierdza jego użyteczność. Wszystkich kontrahentów spółki zapewniam, że pomimo nieobecności męża praca i zlecenia są nieprzerwanie realizowane przez pracowników. Liczę, że wkrótce sprawa się wyjaśni, a Łukasz wróci do realizacji wszystkich swoich nowatorskich projektów z wielką pasją i swoją niewyczerpaną energią. Dziękuję Wszystkim ślącym mu za moim pośrednictwem wyrazy wsparcia - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami Pudelka Peretti.