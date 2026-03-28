Kolejny Złoty Przycisk w Mam Talent. Paulina Krupińska-Karpiel nie wytrzymała!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-03-28 21:39

Trwa emisja kolejnego sezonu Mam Talent w TVN. "Złoty przycisk" sprawia, że uczestnik z castingów automatycznie znajduje się w jednym z półfinałów. Muszą oni naprawdę przekonać jurorów i prowadzących, że są na tyle wyjątkowi, aby pominąć dodatkowy proces selekcyjny. Tak samo się stało w najnowszym odcinku show. Paulina Krupińska-Karpiel była tak poruszona, że podjęła za wszystkich decyzję.

Mam Taleny - co wiemy?

To polska wersja formatu „Got Talent”, która od 2008 roku leci na TVN-ie i wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych rzeczy w weekendy. Zasada jest prosta: wychodzisz na scenę, masz kilka minut, żeby nie dostać trzech (lub czterech) czerwonych „X” od jury i przejść dalej. Program wypromował masę ludzi – od muzyków, przez akrobatów, aż po magików i tancerzy.

Dla uczestników to przede wszystkim walka o duże pieniądze. Przez lata skład jury mocno się zmieniał (przewinęli się tam m.in. Wojewódzki, Kozyra, Egurrola czy Małgorzata Foremniak), podobnie jak prowadzący – po odejściu Marcina Prokopa i Szymona Hołowni format musiał szukać nowej energii. 

Obecnie w jury zasiada:

  1. Agnieszka Chylińska
  2. Julia Wieniawa
  3. Agustin Egurrola
  4. Marcin Prokop
Prowadzącymi są Jan Pirowski i Paulina Krupińska-Karpiel.

Zwycięzcy Mam Talent:

  • Edycja 1: Melkart Ball (duet akrobatyczny)
  • Edycja 2: Marcin Wyrostek (akordeonista)
  • Edycja 3: Magdalena Welc (śpiew)
  • Edycja 4: Kacper Sikora (śpiew)
  • Edycja 5: Delfina i Bartek (duet akrobatyczny)
  • Edycja 6: Tetiana Galicyna (malowanie piaskiem)
  • Edycja 7: Adrian Makar (śpiew)
  • Edycja 8: Aleksandra Kiedrowicz (akrobatyka powietrzna)
  • Edycja 9: Jakub Herfort (śpiew)
  • Edycja 10: Lukas Gogol (akordeonista)
  • Edycja 11: Duo Destiny (duet akrobatyczny)
  • Edycja 12: Maria Gawlik i Julian Waglewski (akrobatyka)
  • Edycja 13: Krzysztof Jaros (taniec)
  • Edycja 14: Miłosz Bachonko (akordeonista)
  • Edycja 15: Bartek Wasilewski (rap)
  • Edycja 17: Krystian Leśnik (śpiew)
Nikt się nie spodziewał, że niepozornie wyglądająca dziewczyna i słodki border collie podbiją aż tak wszystkich serca. Liza i Dina postanowiły wystąpić ze specjalną choreografią. 

- Jesteśmy ponad 4 lata. Zabrałam ją, jak była mała i od tamtej pory jesteśmy nierozłączne [...] Borderom trzeba poświęcić dużo uwagi i czasu. Szkoda brać taką rasę tylko po to, żeby chodzić na spacerki - powiedziała Liza. 

Dziewczyna długo się przygotowywała do jej "przyjścia". Choć nie jest jej trenerką, to występuje z nią na scenie. Psiak ze swoją panią zachwycił fanów niezwykłą synchronizacją oraz pięknymi figurami. 

- To było takie płynne i artystyczne. Miałyście lepszy synchron niż niejeden zespół taneczny - śmiała się Julia Wieniawa.

Agustin Egurrola docenił kunszt choreografii. Przed dojściem do głosowania, na scenę wbiegła Krupińska.

- Tu nie będzie głosowania, bo dla Lizy i dla Diny złoty przycisk [...] Czekałam na coś takiego [...] Jest mi to bliskie sercu. Ona mnie pokochała - powiedziała Krupińska.

W związku z tym Liza i Dina przechodzą bezpośrednio do półfinału 17. edycji Mam Talent. 

