Kolejny Złoty Przycisk w Mam Talent. Paulina Krupińska-Karpiel nie wytrzymała!

Mam Taleny - co wiemy?

To polska wersja formatu „Got Talent”, która od 2008 roku leci na TVN-ie i wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych rzeczy w weekendy. Zasada jest prosta: wychodzisz na scenę, masz kilka minut, żeby nie dostać trzech (lub czterech) czerwonych „X” od jury i przejść dalej. Program wypromował masę ludzi – od muzyków, przez akrobatów, aż po magików i tancerzy.

Dla uczestników to przede wszystkim walka o duże pieniądze. Przez lata skład jury mocno się zmieniał (przewinęli się tam m.in. Wojewódzki, Kozyra, Egurrola czy Małgorzata Foremniak), podobnie jak prowadzący – po odejściu Marcina Prokopa i Szymona Hołowni format musiał szukać nowej energii.

Obecnie w jury zasiada:

Zwycięzcy Mam Talent:

Edycja 1: Melkart Ball (duet akrobatyczny)

Edycja 2: Marcin Wyrostek (akordeonista)

Edycja 3: Magdalena Welc (śpiew)

Edycja 4: Kacper Sikora (śpiew)

Edycja 5: Delfina i Bartek (duet akrobatyczny)

Edycja 6: Tetiana Galicyna (malowanie piaskiem)

Edycja 7: Adrian Makar (śpiew)

Edycja 8: Aleksandra Kiedrowicz (akrobatyka powietrzna)

Edycja 9: Jakub Herfort (śpiew)

Edycja 10: Lukas Gogol (akordeonista)

Edycja 11: Duo Destiny (duet akrobatyczny)

Edycja 12: Maria Gawlik i Julian Waglewski (akrobatyka)

Edycja 13: Krzysztof Jaros (taniec)

Edycja 14: Miłosz Bachonko (akordeonista)

Edycja 15: Bartek Wasilewski (rap)

Edycja 17: Krystian Leśnik (śpiew)

Paulina Krupińska nie chce być porównywana do Agnieszki Woźniak-Starak. Taką prowadzącą będzie w "Mam talent!"

Ten duet zachwycił w Mam Talent. Zobaczymy ich w półfinale

Nikt się nie spodziewał, że niepozornie wyglądająca dziewczyna i słodki border collie podbiją aż tak wszystkich serca. Liza i Dina postanowiły wystąpić ze specjalną choreografią.

- Jesteśmy ponad 4 lata. Zabrałam ją, jak była mała i od tamtej pory jesteśmy nierozłączne [...] Borderom trzeba poświęcić dużo uwagi i czasu. Szkoda brać taką rasę tylko po to, żeby chodzić na spacerki - powiedziała Liza.

Dziewczyna długo się przygotowywała do jej "przyjścia". Choć nie jest jej trenerką, to występuje z nią na scenie. Psiak ze swoją panią zachwycił fanów niezwykłą synchronizacją oraz pięknymi figurami.

- To było takie płynne i artystyczne. Miałyście lepszy synchron niż niejeden zespół taneczny - śmiała się Julia Wieniawa.

Agustin Egurrola docenił kunszt choreografii. Przed dojściem do głosowania, na scenę wbiegła Krupińska.

- Tu nie będzie głosowania, bo dla Lizy i dla Diny złoty przycisk [...] Czekałam na coś takiego [...] Jest mi to bliskie sercu. Ona mnie pokochała - powiedziała Krupińska.

W związku z tym Liza i Dina przechodzą bezpośrednio do półfinału 17. edycji Mam Talent.