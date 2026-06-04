Kim jest Sara Girgis? W Opolu zaśpiewa o zwątpieniu, które na szczęście było tylko chwilą

To bardzo osobista piosenka o chwilach zwątpienia, które – jak się okazało – były tylko momentem przejściowym. W historii Sary Girgis nietrudno znaleźć opowieść o wierze w siebie, marzeniach i odwadze, by konsekwentnie iść własną drogą.

Od "The Voice of Poland" do własnej muzyki

Szersza publiczność poznała Sarę Girgis w 2015 roku, gdy wystąpiła w szóstej edycji programu "The Voice of Poland". Podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Nieznajomy" Dawida Podsiadły i zrobiła ogromne wrażenie na trenerach – odwróciły się wszystkie fotele. Ostatecznie trafiła do drużyny Edyty Górniak. Już wtedy zwróciła uwagę nie tylko głosem, ale też sceniczną osobowością. W mediach pojawiło się nawet określenie "polska Mila Kunis", które przylgnęło do niej po udziale w programie. Dla młodej wokalistki talent show był jednak dopiero początkiem, a nie gotową receptą na karierę. Pisze, komponuje, produkuje i reżyseruje

Sara Girgis jest absolwentką Warszawskiej Szkoły Filmowej na kierunku organizacji produkcji filmowej. To zaplecze widać w jej podejściu do twórczości. Artystka nie ogranicza się wyłącznie do śpiewania – pisze teksty, komponuje, samodzielnie produkuje muzykę, a także reżyseruje własne teledyski. W jej piosenkach słychać elektroniczne, hipnotyzujące brzmienia i intymny przekaz. To muzyka, która nie idzie najprostszą popową drogą, ale buduje własny świat – trochę filmowy, trochę oniryczny, mocno osobisty.

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"Serce" trafiło do filmu "Druga Furioza"

Jednym z ważnych momentów w jej karierze był utwór "Serce", który Sara Girgis napisała i wyprodukowała do filmu "Druga Furioza". Piosenka stała się muzycznym motywem przewodnim produkcji, a dla artystki była kolejnym dowodem na to, że jej wrażliwość dobrze odnajduje się nie tylko na scenie, ale też w świecie obrazu. Sara Girgis była również nominowana w kategorii Odkrycia Muzyczne w ramach Bestsellerów Empiku, co dodatkowo umocniło jej pozycję jako jednej z ciekawszych nowych artystek na polskiej scenie.

"Nonsens" przed opolskim debiutem

Tuż przed występem w Opolu premierę ma jej singiel "Nonsens". To piosenka o momentach niepewności, w których łatwo podważyć własne decyzje i marzenia. W przypadku Sary Girgis ten utwór brzmi jednak nie jak rezygnacja, ale jak próba odzyskania spokoju i zaufania do samej siebie. Artystka regularnie wydaje autorskie projekty, m.in. "Przejrzyj mnie" czy "Mięknę". Każdy z nich pokazuje ją jako twórczynię, która nie boi się emocji i nie próbuje udawać kogoś, kim nie jest.

Występ w "Debiutach" to dla Sary Girgis szansa, by z własną muzyką dotrzeć do szerokiej publiczności. Nie przychodzi jednak do Opola jako przypadkowa debiutantka. Ma za sobą doświadczenie telewizyjne, filmowe, producenckie i autorskie. Teraz wszystko skupia się na jednej piosence, jednym występie i jednym wieczorze. Jeśli "Nonsens" rzeczywiście opowiada o zwątpieniu, które było tylko chwilą, opolska scena może stać się dla Sary Girgis symbolicznym potwierdzeniem, że warto było iść dalej.

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