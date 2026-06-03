Jasiek Piwowarczyk - kim jest uczestnik Opola 2026? Wygrał program i był członkiem jury na Eurowizji

Jasiek Piwowarczyk - z "The Voice of Poland" do Opola

Jasiek Piwowarczyk zachwycił trenerów już na etapie przesłuchań w ciemno. Wykonał utwór "A House Is Not a Home” i odwrócił aż cztery jurorskie fotele. Michał Szpak stwierdził śmiało, że był to najseksowniejszy wykon ze wszystkich edycji, z kolei Kuba Badach wyznał, że może iść już do domu, ponieważ nic lepszego już nie usłyszy. Trenerzy chcieli usłyszeć Janka w jeszcze jednym utworze, dlatego specjalnie dla nich zaśpiewał jeszcze "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. Jurorzy musieli o Janka zawalczyć, dlatego zdecydowali się na skorzystanie z przywileju blokowania. Margaret zablokowała Tomsona i Barona, z kolei Michał Szpak - Kubę Badacha. Ostatecznie Jasiek zasilił drużynę Margaret i z powodzeniem przechodził do kolejnych etapów programu. 29 listopada 2025 roku Piwowarczyk wygrał "The Voice of Poland 16". Teraz wystąpi na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu jako uczestnik Premier.

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ESKA - WYWIAD - Jan Piwowarczyk

Jasiek Piwowarczyk był w kontrowersyjnym jury Eurowizji

Niedawno Jasiek Piwowarczyk spotkał się z ogromną krytyką ze strony internautów. Powodem była jego ocena jako członek polskiego jury na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. W tym roku Polska przyznała 12 punktów Izraelowi, który według wielu osób powinien zostać wykluczony z imprezy z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Piwowarczyk potwierdził, że nie umieścił Izraela na pierwszym miejscu w swoim rankingu, ale miał ten kraj w swojej pierwszej dziesiatce. Oprócz niego na Izrael głosowali Eliza Orzechowska, Filip Kuncewicz, Stasiek Kukulski, Wiktoria Kida i Maurycy Żółtański. Jurorką, która nie przyznała reprezentantowi Izraela żadnego punktu, była Viki Gabor.

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Opole 2026 - Premiery

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