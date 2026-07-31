Kim jest Marta Zaturska? Finalistka Miss Polski 2026 zdobyła już pierwszy prestiżowy tytuł

Od męskiego cięcia do walki o najważniejszą koronę w Polsce

Choć konkursy piękności kojarzą się przede wszystkim z galami i blaskiem fleszy, 24-letnia Marta Zaturska na co dzień obraca się w zupełnie innym środowisku. Pochodząca z Łodzi finalistka zawodowo realizuje się jako stylistka fryzur męskich. Wkroczenie do świata barberskiego było w jej przypadku decyzją spontaniczną, jednak podyktowaną ogromnym zamiłowaniem do podejmowania nowych, nieoczywistych wyzwań.

Ambitna łodzianka nie zamierza na tym poprzestać i odważnie buduje swoją pozycję w branży. Jej głównym celem zawodowym jest otwarcie autorskiego salonu barberskiego. Swoją ścieżką udowadnia, że nowoczesna kobieta potrafi świetnie odnaleźć się w zawodach stereotypowo postrzeganych jako męskie, łącząc kreatywność z przedsiębiorczością.

Egzotyczny triumf i apetyt na poznawanie świata

Kiedy Marta nie spędza czasu z nożyczkami w dłoni, aktywnie poszukuje nowych wrażeń. Wolne chwile najchętniej przeznacza na jazdę na rolkach oraz planowanie kolejnych podróży, a jej największym celem turystycznym jest wyprawa do Australii. Dodatkowo świetnie odnajduje się w kuchni, eksperymentując i odkrywając zupełnie nowe smaki. Równie dobrze co z kulinariami, radzi sobie przed obiektywem aparatu, nie ukrywając, że praca modelki sprawia jej ogromną satysfakcję.

Jej naturalna charyzma i uroda zostały zresztą szybko docenione na międzynarodowej arenie. Podczas oficjalnego zgrupowania 24 finalistek na malowniczej Sri Lance, to właśnie reprezentantka województwa łódzkiego przykuła największą uwagę jury. W scenerii nadmorskiego kurortu zdobyła zaszczytny tytuł Miss Bikini Sri Lanka 2026, a pamiątkową szarfę wręczyła jej obecna na miejscu ustępująca Miss Polski.

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Misja, która wykracza daleko poza uśmiech na scenie

Dla 24-latki udział w prestiżowym konkursie to nie tylko szansa na rozwój kariery, ale również odpowiednia przestrzeń do działania na rzecz innych. Marcie szczególnie bliski jest los dzieci i młodzieży przebywających w różnego rodzaju placówkach leczniczych. Finalistka chce dawać najmłodszym pacjentom cenne wsparcie emocjonalne i stanowić dla nich choćby chwilowe oderwanie od trudnej, szpitalnej rzeczywistości. Sama zresztą kieruje się w życiu zasadą, by nigdy nie rezygnować z obranych celów i marzeń, nawet gdy droga do nich bywa wyboista.

Sierpniowy finał wyłoni najpiękniejszą Polkę

Sukces na Sri Lance udowodnił, że Marta Zaturska ma w sobie wszystko, by walczyć o najwyższe laury. Czy to właśnie reprezentantka Łodzi skradnie serca widzów i ekspertów, zyskując tytuł tej jedynej? Rozstrzygnięcie zbliża się wielkimi krokami w ramach trzydniowego Festiwalu Piękna 2026.

Wielki finał 37. edycji wyborów Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. O zaszczytny tytuł oraz nagrodę główną o wartości 100 tysięcy złotych powalczą 24 finalistki, a galę poprowadzi charyzmatyczny duet: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. O oprawę muzyczną wieczoru zadbają m.in. Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz chór Sound'n'Grace. Nową królową ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska. Transmisję na żywo z wydarzenia będzie można oglądać na antenie Telewizji Polsat, początek punktualnie o godzinie 19:55.