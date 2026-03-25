Katy Perry zakochana w Trudeau, a Orlando Bloom? Wyszło na jaw, z kim spotyka się były partner gwiazdy

Katy Perry ma na swoim koncie kilka medialnych związków. Przede wszystkim była jednak kojarzona ze swojej relacji z brytyjskim aktorem Orlando Bloomem, z którym doczekała się córeczki o imieniu Daisy. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu, a piosenkarka po kilku tygodniach wpadła w ramiona Justina Trudeau, byłego premiera Kanady. Co z ojcem jej córki? Aktor ukrywał swój związek z młodszą partnerką.

Katy Perry i Orlando Bloom rozstali się po latach razem. Gwiazda poleciała w Kosmos i w objęcia Justina Trudeau

Para osobiście poznała się podczas gali rozdania Złotych Globów w 2016 roku. Zarówno Katy Perry, jak i Orlando Bloom byli już wówczas po rozwodzie. Piosenkarka była żoną aktora Russela Branda, a aktor - mężem modelki Mirandy Kerr. Druga z par miała też dziecko, synka Flynna.

Celebryci stworzyli więc patchworkową rodzinę. Zaręczyny ogłosili w lutym 2019 roku, a rok później przywitali na świecie córeczkę Daisy. Niestety, ostatecznie związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się rozstaniem po blisko dekadzie. Oficjalne potwierdzenie tego smutnego faktu nastąpiło w czerwcu 2025 roku. Niewiele trzeba było czekać, by w prasie pojawiły się sensacyjne plotki. Katy Perry, która i tak wywołała spore poruszenie lotem w przestrzeń kosmiczną, ostatecznie ujawniła swój związek z... byłym premierem Kanady. Justin Trudeau również jest rozwodnikiem. W lutym br. para wybrała się na zimowy urlop w góry.

Brytyjczyk ukrywał związek. Jego wybranka jest młodsza o ponad 20 lat

Co w tym czasem robił ex piosenkarki? Wielu osobom mogłoby się wydawać, że Orlando Bloom póki co pozostanie singlem. Gwiazdor kina ma dwójkę dzieci z dwiema różnymi partnerkami i jak wynikało z doniesień medialnych, chciał skupić się na opiece nad pociechami. Teraz jednak na jaw wyszły nowe fakty. Brytyjski magazyn "The Sun" ujawnił, że Bloom spotyka się z młodszą o 21 lat dziewczyną, z którą był widziany między innymi podczas tegorocznego Super Bowl w USA.

Kim jest piękność? 49-latek miał od kilku miesięcy ukrywać związek z 28-letnią Luisą Laemmel. Prasa donosi, że tydzień temu para wybrała się do jej ojczystego kraju, Szwajcarii, gdzie aktor znany z "Piratów z Karaibów" zabrał swojego psiaka i miał okazję poznać członków rodziny nowej dziewczyny. Zakochani mieli spędzić kilka nocy w pięciogwiazdkowym hotelu, w którym noc kosztuje 13,7 tysiąca funtów. To wyjątkowa okazja, ponieważ na co dzień mieszkają na przeciwległych krańcach USA - w Los Angeles i Nowym Jorku.

"Orlando i Luisa sekretnie spotykają się od kilku miesięcy. Stali się właściwie małą rodziną, a Orlando zabrał ze sobą na wyjazd swojego pudla Biggie Smalls. Mieszka w LA, a ona w Nowym Jorku, więc nie mogą widywać się cały czas. Ale naprawdę iskrzy" - czytamy na łamach "The Sun".

