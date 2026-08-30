To jedno z najrzadszych żeńskich imion w Polsce. Kojarzy się z pięknym kwiatem

Imię Flora pochodzi z łaciny, oznacza "świat roślin" i było noszone przez rzymską boginię kwiatów i wiosny, co nadaje mu naturalne i ponadczasowe skojarzenia.

Jest to krótkie, melodyjne i eleganckie imię, kojarzące się z pięknem i rozkwitem, które pasuje zarówno do dziecka, jak i dorosłej kobiety.

W Polsce imię Flora jest rzadko spotykane – nosi je zaledwie 356 kobiet, choć jego popularność powoli wzrasta, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla rodziców szukających mniej powszechnej propozycji.

Wybór imienia dla dziecka nie zawsze jest prosty. Jedni rodzice szukają klasycznych propozycji, inni chcą znaleźć coś mniej oczywistego. Flora może zainteresować tych, którzy marzą o imieniu krótkim, eleganckim i mocno związanym z naturą.

Flora - imię, które nierozłącznie kojarzy się z kwiatami

Flora wywodzi się z łaciny i oznacza świat roślin, roślinność czy ogół roślin występujących na danym obszarze. W mitologii rzymskiej Flora była również boginią kwiatów, wiosny i płodności. Nic więc dziwnego, że imię przez lata kojarzyło się z rozkwitem, pięknem oraz budzącą się do życia przyrodą.

To właśnie naturalne skojarzenia sprawiają, że Flora brzmi lekko i świeżo. Jest subtelna, ale nie przesłodzona. Ma też tę zaletę, że nie należy do najczęściej spotykanych imion, dlatego może przypaść do gustu rodzicom poszukującym mniej popularnej propozycji.

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Flora - imię krótkie, melodyjne i ponadczasowe

Flora dobrze wpisuje się w modę na imiona inspirowane naturą. Podobną grupę tworzą między innymi Róża, Liliana, Jagoda czy Kalina. Każde z nich ma nieco inny charakter, ale łączy je przyrodnicze pochodzenie lub skojarzenia. Co ciekawe, Flora nie brzmi wyłącznie romantycznie. Jest krótkim imieniem, które łatwo wymówić i zapamiętać. Pasuje zarówno do małej dziewczynki, jak i dorosłej kobiety. To ważne, bo imię wybrane przy narodzinach zostaje z człowiekiem na całe życie.

Popularność imienia Flora w Polsce

Flora to imię o wyjątkowo naturalnym znaczeniu. Łączy skojarzenia z kwiatami, wiosną i rozkwitem, a jego mitologiczne korzenie dodają mu charakteru. Mimo to nie zdobyło ono szerokiej popularności w naszym kraju. Według rejestru danych PESEL w Polsce żyje obecnie zaledwie 356 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, bo 764. pozycji w rankingu najpopularniejszych żeńskich form w kraju. W 2025 roku nadano to imię 27 razy, co może wskazywać, iż rodzice powoli zaczynają odkrywać jego piękno.

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