Katarzyna Pakosińska została uratowana przez przystojnego Gruzina. Dziś to jej mąż!

Katarzyna Pakosińska zyskała ogromną popularność dzięki występom w Kabarecie Moralnego Niepokoju, który powołała do życia w 1996 roku wspólnie z Robertem Górskim, Mikołajem Cieślakiem, Przemysławem Borkowskim oraz Rafałem Zbieciem. Znakiem rozpoznawczym artystki błyskawicznie stał się jej niezwykle donośny śmiech. W 2011 roku zdecydowała się opuścić kabaretową formację, stawiając na rozwój kariery solowej. Skupiła się na zupełnie nowych inicjatywach, takich jak publikacja literatury dziecięcej czy stworzenie dokumentu poświęconego swojej ukochanej Gruzji. Dziennikarka ma za sobą dwa sformalizowane związki. Owocem pierwszego małżeństwa jest córka Maja Antonina, która przyszła na świat w 2003 roku. Z kolei w sierpniu 2017 roku artystka stanęła na ślubnym kobiercu z pochodzącym z Gruzji dziennikarzem Iraklim Basilaszwilim. W 2021 roku małżonkowie wzięli udział w popularnym formacie telewizyjnym "Power Couple".

Irakli Basilaszwili ocalił życie Katarzynie Pakosińskiej. Tak się poznali

Wybranek serca artystki jest gruzińskim dziennikarzem, cieszącym się lokalnym mianem księcia. Młodszy o sześć lat od Pakosińskiej Irakli po raz pierwszy spotkał swoją przyszłą żonę w 2008 roku na planie produkcji "Tańcząca Gruzja". Pełnił wówczas funkcję jej lokalnego przewodnika. Wspólny wyjazd niemal zakończył się tragicznie, gdy po zażyciu niewłaściwych leków dziennikarka doznała zapaści w swoim pokoju hotelowym. To właśnie błyskawiczna reakcja Gruzina uratowała jej życie. O szczegółach tego traumatycznego zdarzenia gwiazda opowiedziała w przeszłości na łamach dziennika "Fakt".

"Gdy poznaliśmy się w Gruzji, mąż nie wiedział, kim jestem i czym się zajmuję. Mógł poznać mnie taką, jaką jestem. Potem powiedział, że spodobał mu się mój optymizm i moja „jasność”. Że przyjechałam z Polski, z kraju deszczowego, a jestem ciągle uśmiechnięta. [...] Sparaliżowało mnie. Nie mogłam chodzić, mówić. Gdyby nie jego interwencja, stanęłoby mi serce" - mówiła.

Katarzyna Pakosińska świętuje w towarzystwie męża

Mimo upływu lat, twórczość oraz życie prywatne dziennikarki i autorki książek nieprzerwanie przyciągają uwagę sympatyków. 54-latka aktywnie zarządza swoimi profilami w mediach społecznościowych. Z okazji ostatnich świąt wielkanocnych Katarzyna Pakosińska opublikowała w sieci pamiątkową fotografię w towarzystwie ukochanego. Zdjęcie ukazuje małżonków spędzających czas na świeżym powietrzu w obecności konia, co doskonale wpisuje się w ich wspólne zamiłowanie do natury. W sierpniu tego roku para będzie celebrować dziewiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.