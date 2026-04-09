Sława Przybylska bezlitośnie zaatakowana w internecie. Otoczenie gwiazdy zgłasza sprawę do prokuratury

Aleksandra Kalita
2026-04-09 11:57

Sława Przybylska pozostaje niekwestionowaną ikoną polskiej piosenki. Choć artystka jesienią ubiegłego roku świętowała dziewięćdziesiąte czwarte urodziny, wciąż regularnie zachwyca publiczność swoimi występami na żywo. Niedawno wzięła udział w telewizyjnym benefisie Mieczysława Fogga, a fragmenty tego wydarzenia udostępniono w internecie. Niestety, w sekcji komentarzy zamieszczono wyjątkowo obraźliwe treści pod adresem wokalistki. Przedstawiciel gwiazdy błyskawicznie zainterweniował, zgłaszając ten incydent organom ścigania.

Słynna polska wokalistka jesienią zeszłego roku obchodziła swoje dziewięćdziesiąte czwarte urodziny. Kariera artystki rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych i od tamtego momentu gwiazda wciąż występuje na scenie. Rozpoznawalność przyniósł jej ponadczasowy hit o tytule "Pamiętasz, była jesień". Ta melancholijna kompozycja stanowi absolutny znak rozpoznawczy piosenkarki.

Zaawansowany wiek nie przeszkadza Sławie Przybylskiej w kontynuowaniu kariery. Jej imponujący dorobek składa się z dziesiątek albumów i setek utworów, a wokalistka planuje wydać w tym roku zupełnie nową płytę. Pod koniec marca wzięła udział w uroczystym benefisie Mieczysława Fogga. Muzyczne wydarzenie zorganizowano z okazji stu dwudziestu pięciu lat od narodzin tego wspaniałego artysty.

Wydarzenie pod nazwą "Cafe Fogg" wyemitowano na antenie Telewizji Polskiej podczas świąt wielkanocnych. Sława Przybylska pojawiła się na estradzie w niezwykle eleganckiej, ciemnej sukni, by zaśpiewać znane "Tango Notturno". Wideo z tego występu udostępniono między innymi na profilu wokalistki. Pod opublikowanym materiałem zaroiło się od niezwykle pochlebnych opinii fanów.

Menadżer Sławy Przybylskiej reaguje na hejt. Zawiadomienie w prokuraturze

Wśród pochwał znalazł się skandaliczny komentarz uderzający bezpośrednio w piosenkarkę. Ten nienawistny wpis wywołał natychmiastową reakcję menadżera. W internecie opublikowano obszerne oświadczenie potępiające zachowanie internetowego hejtera.

Ostatnio na profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, który narusza nie tylko jej godność, ale i zasady poszanowania w społeczności. Komentarz ten zawierał obraźliwe i dyskryminujące słowa, których nie akceptujemy. W odpowiedzi na te nieodpowiednie słowa podjęliśmy działania prawne, aby bronić dobrego imienia Sławy - przekazał Kris Rydzelewski.

Zdecydowana reakcja nie skończyła się jedynie na słowach. Opiekun kariery wokalistki złożył już stosowne zawiadomienie bezpośrednio w prokuraturze.

Zjawisko mowy nienawiści, które niestety wciąż występuje, jest poważnym problemem, który wymaga naszej wspólnej reakcji. W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią przed takim zachowaniem i nie zamierzamy tego ignorować - podano w oświadczeniu.

Takie stanowcze kroki prawne spotkały się z ogromnym uznaniem internautów. Kris Rydzelewski w wywiadzie udzielonym portalowi Plejada stwierdził, że wyciągnięcie konsekwencji posłuży jako wyraźna przestroga dla wszystkich anonimowych autorów hejtu.

