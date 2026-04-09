Sława Przybylska bezlitośnie zaatakowana w internecie. Otoczenie gwiazdy zgłasza sprawę do prokuratury

Sława Przybylska wciąż koncertuje. 94-letnia gwiazda wystąpiła w TVP

Słynna polska wokalistka jesienią zeszłego roku obchodziła swoje dziewięćdziesiąte czwarte urodziny. Kariera artystki rozpoczęła się w połowie lat pięćdziesiątych i od tamtego momentu gwiazda wciąż występuje na scenie. Rozpoznawalność przyniósł jej ponadczasowy hit o tytule "Pamiętasz, była jesień". Ta melancholijna kompozycja stanowi absolutny znak rozpoznawczy piosenkarki.

Zaawansowany wiek nie przeszkadza Sławie Przybylskiej w kontynuowaniu kariery. Jej imponujący dorobek składa się z dziesiątek albumów i setek utworów, a wokalistka planuje wydać w tym roku zupełnie nową płytę. Pod koniec marca wzięła udział w uroczystym benefisie Mieczysława Fogga. Muzyczne wydarzenie zorganizowano z okazji stu dwudziestu pięciu lat od narodzin tego wspaniałego artysty.

Wydarzenie pod nazwą "Cafe Fogg" wyemitowano na antenie Telewizji Polskiej podczas świąt wielkanocnych. Sława Przybylska pojawiła się na estradzie w niezwykle eleganckiej, ciemnej sukni, by zaśpiewać znane "Tango Notturno". Wideo z tego występu udostępniono między innymi na profilu wokalistki. Pod opublikowanym materiałem zaroiło się od niezwykle pochlebnych opinii fanów.

Menadżer Sławy Przybylskiej reaguje na hejt. Zawiadomienie w prokuraturze

Wśród pochwał znalazł się skandaliczny komentarz uderzający bezpośrednio w piosenkarkę. Ten nienawistny wpis wywołał natychmiastową reakcję menadżera. W internecie opublikowano obszerne oświadczenie potępiające zachowanie internetowego hejtera.

Ostatnio na profilu Sławy Przybylskiej na Facebooku pojawił się obraźliwy komentarz, który narusza nie tylko jej godność, ale i zasady poszanowania w społeczności. Komentarz ten zawierał obraźliwe i dyskryminujące słowa, których nie akceptujemy. W odpowiedzi na te nieodpowiednie słowa podjęliśmy działania prawne, aby bronić dobrego imienia Sławy - przekazał Kris Rydzelewski.

Zdecydowana reakcja nie skończyła się jedynie na słowach. Opiekun kariery wokalistki złożył już stosowne zawiadomienie bezpośrednio w prokuraturze.

Zjawisko mowy nienawiści, które niestety wciąż występuje, jest poważnym problemem, który wymaga naszej wspólnej reakcji. W polskim prawie istnieją przepisy, które chronią przed takim zachowaniem i nie zamierzamy tego ignorować - podano w oświadczeniu.

Takie stanowcze kroki prawne spotkały się z ogromnym uznaniem internautów. Kris Rydzelewski w wywiadzie udzielonym portalowi Plejada stwierdził, że wyciągnięcie konsekwencji posłuży jako wyraźna przestroga dla wszystkich anonimowych autorów hejtu.

