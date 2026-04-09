Te rośliny są toksyczne dla psów. Wiemy, czego unikać w domu i ogrodzie

Wiele popularnych roślin ozdobnych, zarówno domowych, jak i ogrodowych, które dla ludzi są nieszkodliwe, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia psów, wywołując różnorodne objawy zatrucia.

Zwierzęta domowe, zwłaszcza młode i ciekawskie, często obgryzają rośliny, a nawet niewielka ilość toksycznej substancji może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, których objawy nie zawsze są natychmiast widoczne.

Ryzyko zatrucia dotyczy zarówno roślin doniczkowych, jak i tych uprawianych na zewnątrz, a kontakt z ich sokiem lub pogryzienie fragmentów może wywołać niepokojące reakcje organizmu psa.

Kluczowe jest zapobieganie poprzez świadomy wybór roślin bezpiecznych dla zwierząt oraz odpowiednie ich rozmieszczenie, aby uniknąć konieczności interwencji weterynaryjnej w przypadku spożycia toksycznych części.

Psy, zwłaszcza młode i ciekawskie, mają tendencję do obgryzania liści, łodyg czy kwiatów. Czasem wystarczy niewielka ilość toksycznej rośliny, by doszło do wymiotów, biegunki, ślinotoku lub apatii. Objawy nie zawsze pojawiają się od razu, co utrudnia szybkie rozpoznanie problemu. Dlatego tak ważne jest, by wiedzieć, które rośliny lepiej trzymać z dala od pupila.

Rośliny szkodliwe dla psów

Zagrożenie dotyczy nie tylko roślin doniczkowych, ale również tych sadzonych w ogrodach i na działkach. Wiele popularnych krzewów, kwiatów ozdobnych i cebulowych roślin sezonowych zawiera substancje trujące dla zwierząt. Nawet kontakt z sokiem roślinnym lub pogryzienie liścia może prowadzić do niepokojących objawów, dlatego profilaktyka ma tu kluczowe znaczenie.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Na te rośliny uważaj

Wśród najbardziej niebezpiecznych roślin doniczkowych dla psów znajdują się m.in. monstera, diffenbachia, skrzydłokwiat, fikus, filodendron oraz zamiokulkas. Zawierają one substancje drażniące, które mogą powodować silne podrażnienie jamy ustnej, obrzęk pyska, ślinotok i trudności z przełykaniem.

W ogrodach szczególną ostrożność należy zachować przy takich roślinach jak bukszpan, oleander, cis, konwalia, hortensja i tulipany, zwłaszcza ich cebule są silnie toksyczne. Objawy zatrucia mogą obejmować wymioty, biegunkę, drgawki, a w cięższych przypadkach nawet zaburzenia pracy serca.

Jeśli podejrzewasz, że pies zjadł fragment niebezpiecznej rośliny, należy jak najszybciej skontaktować się z weterynarzem. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zapobieganie. Wybieranie roślin bezpiecznych dla zwierząt i ustawianie donic w miejscach niedostępnych dla pupila. Dzięki temu dom i ogród mogą być jednocześnie zielone i bezpieczne.