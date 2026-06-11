Katarzyna Bosacka pospieszyła z radami dla kibiców. Jakie przekąski będą idealne na mundial?

Wielkie wydarzenia sportowe, takie jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, to dla wielu pretekst do spotkań towarzyskich i wspólnego przeżywania sportowych emocji. Niestety, często towarzyszą temu niekontrolowane ilości przekąsek, które dalekie są od zasad zdrowego żywienia. Z misją pomocy wkroczyła ekspertka od jakościowego jedzenia, Katarzyna Bosacka. Dziennikarka podzieliła się pięcioma wskazówkami.

Mundial i przekąski do oglądania. Katarzyna Bosacka służy poradami

Tuż przed startem wielkich piłkarskich wrażeń Katarzyna Bosacka zabrała głos w mediach społecznościowych. Dziennikarka, która od lat dzieli się radami w kwestiach zdrowego żywienia, odpowiedzialnych zakupów czy zwracania uwagi na jakość produktów, tym razem opublikowała filmik z pięcioma radami w kwestii przekąsek do podjadania w trakcie piłkarskich transmisji. Wskazała na dobrej jakości popcorn, orzechy bez ciasta, zdrowy hummus i guacamole oraz rozsądne podejście do chipsów.

"1. Popcorn – lekki, chrupiący i bogaty w błonnik. 2. Orzechy, pestki i nasiona – źródło zdrowych tłuszczów i energii. 3. Hummus z warzywami – sycąca przekąska pełna białka i witamin. 4. Guacamole – kremowe awokado dostarcza cennych tłuszczów i składników odżywczych. 5. Chipsy solone – jeśli masz na nie ochotę, wybieraj świadomie i pamiętaj o umiarze" - czytamy na instagramowym profilu Bosackiej.

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Dziennikarka wprost o chipsach

W kwestii jednej z najbardziej popularnych przekąsek, czyli chipsów, Katarzyna Bosacka przyznała, że w jej własnym domu też się je kupuje na okazję oglądania meczu. Jak jednak podkreśliła, najlepsze są zwyczajne, solone chipsy, bez żadnych zbędnych dodatków.

"Bardzo często słyszę: 'Mamo, kupmy jakieś chipsy na mecz'. No, więc jeśli już chipsy, to najlepiej te z ziemniaków i wyłącznie solone, bez żadnych dodatków" - powiedziała. Dobra rada?

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