Justyna Steczkowska i Skolim przyłapani razem. Ten nieoczekiwany duet robi furorę

Nieoczekiwana kolaboracja: Justyna Steczkowska i Skolim

Skolim i Justyna Steczkowska połączyli siły, tworząc utwór zatytułowany "Mamacita". Współpraca tej dwójki wywołała spore poruszenie w świecie polskiego show-biznesu. Fani byli zaskoczeni, widząc w internecie pierwsze relacje ze wspólnych nagrań. Połączenie króla latino z ikoną polskiej sceny muzycznej wydawało się do niedawna czymś absolutnie nierealnym.

Początkowo w mediach społecznościowych pojawiały się jedynie zagadkowe materiały, aż w końcu sama Steczkowska oficjalnie potwierdziła współpracę. W sieci natychmiast zaroiło się od komentarzy przewidujących, że utwór stanie się hitem. Mimo odmiennych stylów muzycznych artyści szybko znaleźli wspólny język.

Wiesz, to są cudowni ludzie: Cleo, Justyna Steczkowska, Edyta Górniak... bardzo ciekawe postaci. Oglądałem ich, jako dziecko. Lubię ich bardzo. Szanuję ich. Są cudowni w swoim byciu...imponują mi na pewien sposób. Zobacz, jak długo są na rynku muzycznym. Bardzo ciekawe osoby, bardzo imponujące, bardzo fajne - mówił Skolim w rozmowie z Kozaczkiem.

Młody artysta nie krył podziwu dla doświadczonej piosenkarki. W wywiadach często zaznaczał, że Steczkowska to wyjątkowa postać, a praca w studiu przebiegała bez zarzutu. Z kolei artystka przyznała, że Skolim okazał się bardzo sympatycznym i pozytywnym człowiekiem.

Ma oglądalność i bardzo dużo fanów, to jest wspaniale i z całego serca mu gratuluję, ale nie jest to dla mnie wyznacznik tego, żeby z kimś zrobić duet. Umówiliśmy się razem i było tak miło na tym spotkaniu. Okazał się bardzo niezwykle eleganckim, uroczym człowiekiem, który podchodził do drugiej strony z olbrzymim szacunkiem. Nie pomyślałabym, że tak będzie, zupełnie. To było bardzo miłe, fajne spotkanie - opowiadała Steczkowska Pudelkowi.

Znakomite relacje między muzykami były widoczne nie tylko podczas pracy. W sieci furorę zrobiło nagranie, na którym Skolim złożył pocałunek na policzku piosenkarki.

Zaskakujący duet artystów i 24-letnia różnica wieku

Obecnie trwają przygotowania do Polsat Hit Festiwal 2026, podczas którego duet zaprezentuje "Mamacitę" na żywo. Steczkowska i Skolim doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo kontrowersyjna jest ich współpraca, zarówno pod względem muzycznym, jak i... metrykalnym - wokalistka jest o 24 lata starsza od swojego kolegi z branży.

Gdybym bardzo się postarała, to Skolim mógłby być moim synem - śmiała się Justyna w studiu "Halo, tu Polsat".

Gwiazda w trafny sposób podsumowała ich muzyczną kooperację:

A jest lepszy mezalians niż ja i Skolim? Myślę, że nie.

